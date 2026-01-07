Chiến sự Nga - Ukraine vẫn "chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm" (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine, Anh, Pháp nhất trí triển khai lực lượng đa quốc gia

Ngày 6/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine sau chiến tranh, Kyiv Independent đưa tin.

Thông tin này được đưa ra khi ông Zelensky gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu và các phái viên Mỹ tại Paris để thảo luận về những đảm bảo an ninh cho Kiev, trong nỗ lực mới của Washington nhằm làm trung gian, hướng tới thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức trong khuôn khổ Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, đã chứng kiến ​​các đối tác nhất trí về các đảm bảo "mạnh mẽ" và "có tính ràng buộc pháp lý" để đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến tranh.

Tuyên bố bao gồm 5 thành phần: một lực lượng đa quốc gia có nhiệm vụ củng cố quân đội Ukraine và giúp đảm bảo an ninh "trên không, trên biển và trên bộ", giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, cam kết ràng buộc hỗ trợ Kiev trong trường hợp Nga gây hấn trong tương lai, và hợp tác quốc phòng lâu dài với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer chụp ảnh lưu niệm tại Điện Elysee ở Paris, ngày 6/1, bên lề hội nghị thượng đỉnh (Ảnh: AFP/Getty Images).

Đặc nhiệm Ukraine đột kích sâu, bắt binh sĩ Nga ở Kupyansk

Kênh Military Summary nhận định, do thời tiết xấu, chiến tuyến ở Ukraine hầu như không thay đổi. Tại một số khu vực, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn, nhưng tất cả đều đang chờ thời tiết tốt hơn để tiếp tục hành động.

Tình hình diễn biến phức tạp xung quanh Kupyansk. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang tiến sâu vào hậu phương của quân đội Nga (RFAF) và bắt giữ một số tù binh, những người vẫn còn đang ngủ.

Ngược lại, dường như lực lượng Moscow cũng đang kiểm soát phía bắc Kindrashivka, khi đoạn phim được công bố hôm 6/1 cho thấy họ đã có mặt ở phía đông làng Tyshchenkivka, gần các kho hàng.

Cụ thể, RFAF đã tiến về Tishchenkovka và chiếm giữ các vị trí mới ở phía đông cũng như phía bắc. Tình hình kiểm soát Kondrashovka hiện nay xấp xỉ 60/40 nghiêng về phía Nga, với phía nam do quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 6/1. Hai bên đều đang tích cực hoạt động (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Kupyansk, với những bằng chứng mới cho thấy lực lượng Kiev đã chiếm lại khu chợ trung tâm thành phố và vùng lân cận, kênh Rybar cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 6/1. Kiev phản công ác liệt, giành lại hầu hết thành phố. Moscow vẫn chưa thể chặn được hoàn toàn đà tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Nga hình thành gọng kìm ở Zaporizhia

Theo kênh VoenkorKotenok, trên cánh đông Zaporizhia, giao tranh ác liệt tiếp diễn ở phía tây Huliaipole, nơi quân đội Ukraine (AFU) liên tục phản công bằng các lữ đoàn xung kích, cũng như ở khu vực đầu cầu nằm bên tả ngạn sông Gaichur.

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiếp tục tiến về thủ phủ Zaporizhia từ phía đông. Họ đang tiến hành các cuộc giao tranh theo hướng Zaliznichnoye, đồng thời giải tỏa được vùng bị bao vây giữa Huliaipole và Dorozhnyanka, tiến về Gulyaypolskoye từ phía đông và tiếp tục mở rộng đầu cầu Dobropolye.

Các đơn vị Moscow tiến vào Priluki, nơi lực lượng Kiev cố gắng đột phá sang hữu ngạn sông Gaichur, sau đó di chuyển về phía bắc vào Zelenoye và Svyatopetrovka từ hướng Huliaipole, đang giao tranh trên các tuyến đường tiếp cận Yelenokonstantinovka từ hướng Priluki và Zelenoye.

Lực lượng Kiev đang phát động phản công, các trận chiến khốc liệt diễn ra giữa Ternovatoye và Vozdvizhenka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 6/1. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ, tiến về thủ phủ của vùng (Ảnh: VoenkorKotenok).

Ở cánh tây Zaporizhia, lính dù Nga thuộc Cụm tác chiến Dnepr tiếp tục tiến về Zaporizhia từ phía nam dọc theo hồ chứa Kakhovka và về phía đông. Tại Primorskoye, các nhóm xung kích đã vượt qua khe núi Pererva và đến ngoại ô phía bắc.

Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Stepnogorsk và Veselyanka trong khu vực đường cao tốc hướng về Zaporizhia.

Ở phía đông bắc và đông Stepnogorsk, quân đội Nga đã kiểm soát Lukyanovskoye, một số cứ điểm mạnh của tuyến phòng thủ thứ hai của lực lượng Kiev giữa Lukyanovskoye và Pavlovka, đồng thời đột phá vào trung tâm Novoyakovlevka.

Việc tiến quân xa hơn của Nga ở đây cũng đe dọa đến huyết mạch hậu cần Zaporizhia - Kamyshevaha - Orekhov, tuyến đường ngắn nhất đảm bảo tiếp viện cho lực lượng Kiev trong khu vực Yurkovka và Tavriyskoye. Khoảng cách còn lại là 12-13km.

Từ các đầu cầu trên tả ngạn sông Gaichur ở phía đông, RFAF đang tiến về tuyến đường hậu cần thứ hai Zaporizhia - Novotroitskoye - Nikolskoye - Omelnik - Orekhov. Khoảng cách còn lại là 17-18km.

Như vậy, "mây đen" tiếp tục bao phủ cụm cứ điểm Orekhov của AFU, tương tự như những gì đã xảy ra gần đây ở Huliaipole.

Ở phía đông Orekhov, lực lượng Moscow đang chiến đấu giành Malaya Tokmachka và khu vực trung tâm Belogorye. Về phía nam, các đơn vị xung kích tiến hành giao tranh ở vùng ngoại ô phía nam Novoandreyevka và Novodanilovka cũng như trong các hàng cây giữa 2 khu định cư này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 6/1. Moscow hình thành thế gọng kìm, siết chặt vòng vây với cụm cứ điểm Orekhov của lực lượng Kiev (Ảnh: VoenkorKotenok).

Nga gia tăng sức ép, Ukraine lập tức hành động

Kênh Euromaidan Press đưa tin, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc 14 khu định cư biên giới ở tỉnh Chernihiv, đánh dấu sự thay đổi trong một khu vực vốn yên tĩnh nay được coi là trục tấn công tiềm năng của Nga vào năm 2026.

Khoảng 300 thường dân vẫn ở lại khu vực biên giới, nơi đã phải hứng chịu pháo kích hàng ngày trong nhiều tháng.

Nga đã đạt được mục tiêu tuyển quân năm 2025 với khoảng 400.000 binh sĩ và có kế hoạch tuyển quân tương tự vào năm 2026, nhưng thương vong cao và nhu cầu hoạt động liên tục đã ngăn cản Moscow xây dựng một lực lượng dự bị chiến lược thực sự.

Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu thực tế nhất của Nga không phải là lặp lại kịch bản tháng 2/2022, mà là các cuộc đột kích sâu 5-15km để kiểm soát chuỗi khu định cư gần biên giới và buộc Ukraine phải rút lực lượng dự bị từ các mặt trận quyết định như Pokrovsk về phía bắc.

Bộ chỉ huy Kiev đang củng cố khu vực này với 2.130 cứ điểm cấp trung đội, hơn 3.000km hào chống tăng và hàng rào chắn.

Chính quyền Ukraine sơ tán bắt buộc nhiều khu định cư ở tỉnh Chernihiv trước nguy cơ Nga có thể phát động các cuộc xâm nhập quy mô lớn. Lực lượng Kiev có thể rút quân từ Pokrovsk về tăng cường phòng thủ (Ảnh: Euromaidan Press).

Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga: “Tiếng nổ vang vọng suốt đêm”

Các cuộc tấn công tầm xa xuyên đêm của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã gây thiệt hại cho một kho đạn dược và cơ sở dầu mỏ ở miền Trung Nga, một nguồn tin nội bộ từ SBU nói với Kyiv Independent hôm 6/1.

Vụ việc này chỉ là diễn biến mới nhất trong chiến dịch tăng cường “tấn công sâu” của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga, được thực hiện nhờ vào việc sản xuất ngày càng tăng các UAV tấn công tầm xa trong nước.

Theo nguồn tin của SBU, UAV tầm xa do đơn vị đặc nhiệm Alpha của cơ quan này vận hành đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga gần thị trấn Neya thuộc tỉnh Kostroma, và cho biết các vụ nổ từ các vụ kích nổ thứ cấp của đạn dược tại kho này “vang vọng suốt đêm”.

Kho vũ khí Neya đóng vai trò là một trung tâm đạn dược lớn, từ đó đạn pháo cũng như tên lửa được phân phối đến các kho nhỏ hơn, nguồn tin của SBU cho biết.

Tỉnh Kostroma nằm ở đông bắc Moscow, trong khi Neya cách các khu vực do Kiev kiểm soát hơn 900km.

Nga đột kích thọc sâu vào Liman

Tại khu vực Liman (Lyman), quân đội Nga đang tiến công vào thành phố cùng tên. Các nhóm xung kích chủ yếu xuyên qua rừng, tránh các khu vực dân cư, kênh Rybar cho hay.

Cách đây một thời gian, lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương khỏi những vị trí gần ga xe lửa Svyatogorsk. Hầu hết khu định cư Yarovaya lân cận nằm trong "vùng xám", nơi các nhóm bộ binh của cả hai bên hoạt động.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 6/1. Moscow đang gia tăng sức ép, Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Ngoài ra, trong một loạt các cuộc tấn công vào tháng 12, lính xung kích Nga đã đẩy lùi AFU khỏi Penkovy Yar trên đường tiếp cận Liman. Việc chiếm được khu vực rừng này sẽ cho phép họ thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với những tuyến đường tiếp tế cho các đơn vị Kiev ở khu vực Stavky.

Ở phía đông, một số cứ điểm gần Dibrova đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Trước đó, quân đội Ukraine đã đăng tải một video trực tuyến về việc treo cờ của họ trong trung tâm ngôi làng, nhưng video đó đã bị xóa.

Dọc gần như toàn bộ phía nam mặt trận, hoạt động chiến đấu tập trung tại Công viên Svyatye Gory. Điều này mang lại cho quân đội Nga một lợi thế nhỏ, vì thảm thực vật dày đặc che giấu các đội xung kích khỏi các phi công điều khiển UAV Ukraine, ngay cả trong điều kiện mùa đông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 6/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía đại đô thị Sloviansk (Ảnh: Rybar).

Tình hình ở Volchansk giờ ra sao?

Theo hướng Burluk thuộc vùng Kharkov, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến sâu hơn vào vùng lân cận Volchansk (Vovchansk) đã được kiểm soát, hoạt động trong đống đổ nát của các làng biên giới và vành đai rừng.

Sau khi chuyển quân dự bị đến hướng Kupyansk, AFU đang thiếu hụt nhân lực, cho phép lực lượng Moscow xuyên thủng phòng tuyến của họ ở nhiều khu vực cùng lúc.

Vậy RFAF đã tiến được đến đâu?

Một phần khác của khu định cư Staritsa đã nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga. Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở vùng ngoại ô phía nam và thậm chí còn tiến hành các cuộc phản công.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trong rừng Tatar. Tình hình ở đây vẫn còn mơ hồ do "màn sương chiến tranh", nhưng thế chủ động vẫn thuộc về quân đội Nga. Họ cũng đã quét sạch thêm một số vị trí giữa Liman (khác với thành phố cùng tên ở Donetsk) và Vilcha.

Tại Volchanskiye Khutor, lực lượng Moscow chiếm được thêm một số hộ gia đình và tiếp tục tiến về trung tâm khu định cư.

Tình hình ở phía đông vẫn ổn định. RFAF đang tiến hành các cuộc tấn công với quy mô rất nhỏ ở vùng lân cận Ambarnoye, Dvurechanskoye và Otradnoye.

Tương tự ở các khu vực khác mà Cụm tác chiến phương Bắc đang hoạt động, trọng tâm của Nga là phân tán lực lượng dự bị đối phương, cũng như tiến hành các cuộc đột kích cục bộ với lực lượng tương đối nhỏ.

Tuy nhiên, có khả năng lực lượng Moscow sẽ phát động tấn công quy mô lớn hơn sau này, cụm từ về "vùng đệm" vẫn chưa biến mất khỏi các tuyên bố công khai cấp cao của Nga.