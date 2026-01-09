Tốc độ 13.000km/h không thể ngăn cản của tên lửa Nga bắn vào Ukraine

Hoạt động triển khai tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Nga xác nhận vào ngày 9/1 rằng họ đã phóng một tên lửa Oreshnik vào Ukraine. Nga tuyên bố đây là biện pháp đáp trả cáo buộc Ukraine phóng UAV vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin trước đó, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ.

Oreshnik là một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung. Trước vụ việc mới nhất, Nga chỉ từng sử dụng loại tên lửa này một lần trước đó nhằm vào Ukraine, hồi tháng 11/2024. Khi đó, tên lửa chỉ được trang bị các đầu đạn giả và vì vậy gây ra thiệt hại hạn chế, theo các nguồn tin từ Ukraine. Trên thực tế, đây được xem là một vụ thử nghiệm.

Nếu đòn tấn công trong đêm lần này mang theo các đầu đạn nổ thật, thì đây sẽ là lần đầu tiên Nga sử dụng Oreshnik với ý đồ tập kích thực sự. Cuộc tấn công nhắm vào những gì Nga gọi là cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, dù mức độ thiệt hại cụ thể chưa thể xác định ngay.

Các chuyên gia cho biết điểm mới của Oreshnik là khả năng mang nhiều đầu đạn có thể đồng thời đánh trúng các mục tiêu khác nhau, một đặc tính thường chỉ gắn với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa. Tên lửa này được phát triển dựa trên RS-26 Rubezh, vốn ban đầu được Nga thiết kế như một tên lửa xuyên lục địa.

Giống như nhiều hệ thống vũ khí khác của Nga, Oreshnik có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công trong đêm có yếu tố hạt nhân.

Ukraine cho biết tên lửa được phóng vào năm 2024 mất khoảng 15 phút để tới mục tiêu sau khi được phóng từ miền nam nước Nga, và đạt tốc độ khoảng 13.600km/h.

Trong lần này, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, tên lửa Nga tập kích thành phố Lviv vào ngày 8/1 đã bay với tốc độ khoảng 13.000km/h theo quỹ đạo đạn đạo.

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik của Nga tập kích Ukraine (Video: RT).

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ khoảng 12.000km/h và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới sức nóng 4.000 độ C, khiến bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Kể từ năm 2024, Nga đã đưa Oreshnik vào sản xuất hàng loạt và cũng bố trí loại tên lửa này trên lãnh thổ của đồng minh thân cận Belarus.

Trước đó, ông Putin từng cảnh báo sẽ sử dụng Oreshnik, bao gồm cả việc nhắm vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tập kích Nga bằng các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

Cuộc tấn công trong đêm nhằm vào khu vực Lviv ở miền Tây Ukraine, giáp với Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO. Phía Ukraine cáo buộc đây là một “mối đe dọa toàn cầu” và cho rằng cần có phản ứng ở cấp độ toàn cầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thuyết phục Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2/2022.