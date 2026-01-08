Trung Quốc lên tiếng sau vụ Campuchia bắt ông trùm Chen Zhi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc hôm 8/1 tuyên bố sẽ công bố thêm thông tin liên quan đến việc dẫn độ một cá nhân tên Chen Zhi từ Campuchia, nhưng không xác nhận nơi ở của người này hoặc liệu đây có phải là người bị Mỹ và Anh trừng phạt vì bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hay không.

Khi được hỏi về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết, các nhà chức trách Trung Quốc sẽ công bố thông tin về tình hình cụ thể.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, bao gồm cả Campuchia, để bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản của người dân... cũng như hợp tác giữa các nước trong khu vực”, bà Mao nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 7/1 thông báo chính quyền Campuchia "đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc".

Chủ tịch Prince Group Chen Zhi (Ảnh: Prince Group).

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chiến dịch được thực hiện vào ngày 6/1 "trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia" và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.

Thông cáo báo chí của chính quyền Campuchia cho biết chiến dịch bắt giữ được tiến hành sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa các cơ quan chức năng của Campuchia và Trung Quốc.

Vào tháng 10 năm ngoái, Anh và Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince và ông Chen Zhi, người điều hành tập đoàn, với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn để lừa nạn nhân trên toàn thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của họ tại Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào 146 người trong tập đoàn Prince.

Ông Chen, 38 tuổi, đã bị tòa án Mỹ truy tố với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Ông Chen Zhi bị truy tố vắng mặt tại New York (Mỹ) với cáo buộc điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ USD.

Các lệnh trừng phạt của Anh cũng nhắm vào 6 pháp nhân và 6 cá nhân, trong đó có ông Chen Zhi.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Trong khi đó, Prince Group tự mô tả là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, sở hữu nhiều dự án tại Campuchia như khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã hủy quốc tịch của Chen Zhi vào tháng 12/2025.

Một số chính quyền trên khắp châu Á, từ Singapore đến Đài Loan và Hong Kong, cũng đã tịch thu tài sản hoặc bắt giữ những người có liên hệ với tập đoàn Prince.