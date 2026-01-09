Xây khu nhà ở hơn 1.400 tỷ đồng dành cho người có thu nhập thấp

Ngày 9/1, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2.

Dự án có quy mô hơn 1.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.445 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất gần 7.000m2, gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 (Ảnh: Quang Đức).

Bên cạnh các căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn được quy hoạch đồng bộ hệ thống tiện ích phục vụ đời sống cư dân như trung tâm thương mại, nhà trẻ, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên, khu thể thao.

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc triển khai các dự án nhà ở xã hội như Hưng Phú 2 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực về nhà ở trong giai đoạn chuyển tiếp, mà còn tạo nền tảng vững chắc để ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong tỉnh mới sau sáp nhập.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 (Ảnh: Quang Đức).

Ở tầm quốc gia, dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 còn là minh chứng sinh động cho sự hưởng ứng tích cực của tỉnh Khánh Hòa đối với chủ trương lớn của Chính phủ về xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án cần đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động; quan tâm quản lý, vận hành sau đầu tư, để các căn hộ nhà ở xã hội thực sự trở thành nơi an cư ổn định, lâu dài cho người dân.