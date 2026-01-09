Thiếu phụ mất liên lạc sau hơn 1 tháng rời nhà đi làm công nhân

Ngày 9/1, Công an xã Hải Châu (Nghệ An) phát đi thông báo truy tìm chị Bùi Thị Biển (SN 2001, trú tại xóm Nam Liên, xã Hải Châu). Theo thông báo, chị Biển rời nhà và mất liên lạc với gia đình từ ngày 26/6/2025.

Tối cùng ngày, chia sẻ qua điện thoại với phóng viên Dân trí, bà Trương Thị Hà (mẹ chị Biển) cho biết đầu tháng 5 âm lịch năm ngoái, con gái bà thông báo ra Bắc Ninh làm công nhân.

Thông báo tìm người mất tích của Công an xã Hải Châu (Ảnh: H. Hiệp).

Thời điểm chị Biển rời nhà đi, 3 con nhỏ từ 3 đến 8 tuổi được gửi ông bà nội, ngoại trông nom.

Theo bà Hà, khoảng hơn 1 tháng kể từ khi rời nhà đi, chị Biển duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình. Trong một cuộc gọi video, chị Biển ở phòng trọ và cho biết đang làm công nhân tại nhà máy thuộc một khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên sau đó chị Biển không còn gọi điện về gia đình. Vợ chồng bà Hà cố gắng liên lạc với con gái nhưng không có kết quả.

Trước đó chị Biển có hẹn 2/9/2025 sẽ về thăm nhà nên bà Hà vẫn hi vọng không có bất trắc xảy ra với con gái.

Một thời gian ngắn sau khi mất liên lạc với con gái, ông Bùi Văn Ca (bố chị Biển) nhập viện điều trị dài ngày do bị tiêu xương, nghi ngờ ung thư xương.

Nhà neo người, chồng đau yếu, kinh tế khó khăn, bà Hà không có điều kiện đi tìm con gái nên đã trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Theo chia sẻ của người mẹ, chị Bùi Thị Biển có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Trước khi ra Bắc Ninh, chị vào miền Nam làm thuê khoảng 2 tháng.

“Con gái không rõ tung tích, chồng ốm đau, 3 cháu thơ dại, trong thời điểm này tôi rất lo lắng, bấn loạn. Mong cộng đồng mạng xã hội, lực lượng công an, các cơ quan truyền thông hỗ trợ gia đình sớm tìm thấy cháu”, người mẹ khẩn khoản đề nghị.