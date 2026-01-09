Lễ hội hoa Mai anh đào kéo dài một tháng ở Đà Lạt có gì đặc sắc?

Ngày 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin các chương trình trong Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt 2026. Theo đó, lễ hội sắc xuân ở thành phố ngàn hoa chính thức khai mạc vào tối 16/1 tại quảng trường Lâm Viên với nhiều hoạt động.

Ngoài các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn có hoạt động trồng cây “Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa Mai anh đào” dự kiến tổ chức vào ngày 18/1 tại khu vực bán đảo Bích Câu, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại đây, du khách và người dân có cơ hội trực tiếp tham gia trồng cây, góp phần gìn giữ cảnh quan và mở rộng không gian xanh cho Đà Lạt, đồng thời chung tay xây dựng quỹ trồng và phát triển hoa, cây xanh tại địa phương.

Du khách chụp ảnh với hoa Anh đào (Ảnh: Minh Hậu).

Ngoài ra, lễ hội còn nhiều hoạt động nổi bật tại các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo. Đây là tuyến đường có nhiều hoa Mai anh đào được trang trí kết hợp ánh sáng, trở thành nơi diễn ra các hoạt động nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 25/1.

Theo Ban tổ chức, tại phân khu chức năng 18,4ha (nhánh phải Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) với các hoạt động ngắm hoa Mai anh đào và uống cà phê miễn phí, bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như bắn cung, cưỡi ngựa…

Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt 2026 với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - hội tụ sắc xuân” do UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp với UBND các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức.