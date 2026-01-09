Mỹ hỗ trợ 45 triệu USD thực thi thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10/2025 ở Malaysia trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Campuchia và Thái Lan trong quá trình triển khai Các Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur, qua đó mở đường cho việc khôi phục hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho người dân 2 nước cũng như cho khu vực”, ông Michael DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, cho biết trong tuyên bố ngày 9/1.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông DeSombre sẽ gặp các quan chức cấp cao của Thái Lan và Campuchia tại Bangkok và Phnom Penh vào hôm nay và ngày mai để thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận hòa bình, cũng như “những nỗ lực rộng hơn nhằm thúc đẩy các lợi ích chung vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn hơn, vững mạnh hơn và thịnh vượng hơn”.

Ông DeSombre cho biết Mỹ sẽ cung cấp 15 triệu USD cho các hoạt động ổn định khu vực biên giới nhằm giúp các cộng đồng phục hồi và hỗ trợ những người phải di dời do xung đột gần đây, cùng với 10 triệu USD cho công tác rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ chưa nổ.

Ngoài ra, Mỹ sẽ cung cấp 20 triệu USD cho các sáng kiến giúp Campuchia và Thái Lan chống lại các hoạt động lừa đảo và buôn bán ma túy, cùng những chương trình khác.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi việc chống lại các “trung tâm lừa đảo” đặt tại Đông Nam Á là một ưu tiên, khi nhiều công dân Mỹ đã trở thành mục tiêu của các hoạt động lừa đảo tài chính này.

Các vụ đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lại bùng phát vào tháng trước chỉ khoảng 6 tuần sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đã đạt được một lệnh ngừng bắn khác vào cuối năm ngoái, chấm dứt 20 ngày giao tranh khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả 2 phía phải rời bỏ nhà cửa.

Thái Lan là đồng minh lâu năm của Mỹ, trong khi Mỹ cũng đang tìm cách cải thiện quan hệ với Campuchia.