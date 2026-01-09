Vụ bắt giữ tàu Olina (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Mỹ đang kiểm soát tàu chở dầu Olina tại khu vực Caribe. Đây là con tàu thứ 5 bị nhắm tới trong những tuần gần đây khi Washington tăng cường nỗ lực kiềm chế xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, hai quan chức Mỹ cho biết hôm 9/1.

Quân đội Mỹ xác nhận vụ bắt giữ, đồng thời cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X rằng họ “kiên định với sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách chấm dứt các hoạt động phi pháp và khôi phục an ninh tại Tây Bán cầu".

Tàu Olina, theo cơ sở dữ liệu vận tải biển công khai Equasis, đã treo cờ Timor Leste. Con tàu trước đó đã rời Venezuela và sau đó quay trở lại khu vực này, theo một nguồn tin trong ngành có hiểu biết trực tiếp về vụ việc.

Mỹ bắt tàu chở dầu thứ 5 nghi liên quan tới Venezuela (Video: RT).

Theo công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh, thiết bị nhận dạng tự động (AIS - theo dõi vị trí) của con tàu được ghi nhận lần cuối cách đây 52 ngày, khi nó ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela, phía đông bắc đảo Curacao.

“Việc bắt giữ này diễn ra sau một quá trình truy đuổi kéo dài đối với những tàu chở dầu có liên quan đến các lô hàng dầu của Venezuela đang chịu lệnh trừng phạt trong khu vực", Vanguard cho biết.

Nguồn tin trong ngành cho biết, tàu Olina đã rời Venezuela vào tuần trước với đầy dầu, không lâu sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1. Tiếp đó, con tàu đang trên đường quay trở lại Venezuela, vẫn trong tình trạng đầy dầu, sau khi Mỹ áp đặt phong tỏa đối với xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu Olina vào tháng 1 năm ngoái, khi con tàu còn mang tên Minerva M, với lý do theo Washington là nó thuộc “hạm đội bóng tối”.