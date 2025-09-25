Bão Bualoi sắp đổ bộ, Philippines nguy cơ đối mặt sóng dâng cao 3m

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm (Ảnh: AFP).

Philippines đã đóng cửa trường học và hủy các chuyến bay vào ngày 25/9 khi một cơn bão mới đe dọa tấn công chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa làm 9 người thiệt mạng tại quốc đảo này.

Bão Bualoi được dự báo sẽ mạnh lên vào ngày 26/9 và sau đó đổ bộ vào phía nam đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines.

“Lũ lụt trên diện rộng và lở đất ở các khu vực miền núi là có thể xảy ra”, ông Benison Estareja thuộc cơ quan khí tượng quốc gia cho biết trong một cuộc họp báo.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm, đe dọa tới hàng triệu người dân ở các khu vực dễ tổn thương. Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang ngày càng mạnh hơn khi thế giới ấm lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Giới chức cảnh báo có “nguy cơ cao về sóng dâng đe dọa tính mạng” cao tới 3m với cơn bão sắp tới.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho biết khoảng 1.500 người đã bị mắc kẹt tại các cảng ở vùng Bicol, nơi dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ.

Hàng nghìn người cũng vẫn phải sơ tán trong bối cảnh nước này vừa đối mặt với siêu bão Ragasa vài ngày trước.

Cơ quan khí tượng cho biết các dải mưa ở vòng ngoài của Bualoi cũng có thể mang mưa đến miền bắc Philippines.

“Những trận mưa này liên tục và có thể gây ra lũ lụt trở lại cũng như lở đất, đặc biệt ở những khu vực vốn đã ngập nước", Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Harold Cabreros cho biết tối 24/9.

Bảy ngư dân đã thiệt mạng trong bão Ragasa khi thuyền của họ bị sóng lớn đánh lật ngoài khơi tỉnh Cagayan ở cực bắc, trong khi một người khác bị cây đổ đè chết. Một trận lở đất do bão gây ra cũng đã cướp đi mạng sống của một người đàn ông 74 tuổi và làm ít nhất 7 người bị thương tại tỉnh miền núi Benguet ở phía bắc thủ đô Manila.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cam kết tối 24/9 rằng lương thực, thuốc men và các loại viện trợ khác đã được chuẩn bị sẵn sàng tại những khu vực dự kiến Bualoi sẽ đi qua.