Bắt quả tang đối tượng sản xuất, tàng trữ hơn 1,2 tạ pháo ở Hải Phòng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng phát hiện Đoàn Sỹ Duy (SN 1990, trú tại phường Kiến An, Hải Phòng) có dấu hiệu sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép.

Đoàn Sỹ Duy và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 9/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Kiến An bắt giữ quả tang Duy khi đang sản xuất, tàng trữ pháo tại nơi ở.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,2 tạ pháo thành phẩm và bán thành phẩm, 67kg tiền chất dùng chế tạo thuốc pháo, khoảng 10kg giấy màu làm vỏ pháo cùng nhiều vật dụng phục vụ việc chế tạo.

Bước đầu, Đoàn Sỹ Duy khai nhận mua nguyên vật liệu, tiền chất trên không gian mạng và từ người quen để chế tạo pháo tại nhà, sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu trong thành phố và trên toàn quốc.

Vụ việc đang được các đơn vị Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra.