Mỹ tin có thể làm Trung Quốc lung lay thế thống trị trong ngành đất hiếm

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro (Ảnh: Reuters).

Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự đoán rằng những đột phá công nghiệp của Mỹ sẽ giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và xóa bỏ vị thế thống trị thị trường đất hiếm của Trung Quốc.

Theo ông, vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm "chỉ là vấn đề về thời gian". Ông tin rằng hoạt động đổi mới sáng tạo của Mỹ sẽ “nhanh chóng xóa bỏ” việc Trung Quốc sử dụng đất hiếm như một công cụ gây ảnh hưởng.

Trung Quốc là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, và các nỗ lực hạn chế nguồn cung của Bắc Kinh trong năm ngoái là một trong những yếu tố châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại với Mỹ, khiến 2 bên đồng loạt nâng thuế quan lên mức rất cao.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10/2025, nhưng Washington vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nam châm từ Trung Quốc, những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều mặt hàng tiêu dùng, bao gồm ô tô và thiết bị điện tử.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý tạm ngừng việc siết chặt hơn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong 1 năm. Đổi lại, Tổng thống Trump đã đồng ý giảm mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, một tổ chức liên chính phủ có trụ sở tại Paris (Pháp), Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 90% công suất tinh luyện đất hiếm và nam châm vĩnh cửu toàn cầu, trong khi quốc gia đứng thứ hai là Malaysia chỉ chiếm khoảng 4%.

Mỹ đã tìm kiếm các thỏa thuận với 8 quốc gia đối tác trong nỗ lực rộng hơn nhằm củng cố chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc của phương Tây vào Trung Quốc đối với các khoáng sản chiến lược.

Các quan chức Mỹ đã gặp gỡ các đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan, Anh, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Australia vào tháng 12/2025 để đạt được các thỏa thuận về năng lượng, khoáng sản chiến lược, sản xuất tiên tiến, chất bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo và logistics vận tải.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng cho biết với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một cuối tuần qua rằng Mỹ có thể khai thác nguồn cung đất hiếm tại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang đến gần, ông Navarro thừa nhận Nhà Trắng có trách nhiệm giảm bớt những khó khăn kinh tế mà người dân Mỹ đang cảm nhận. Ông cho rằng chế độ thuế quan của Tổng thống Trump cuối cùng sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo ra việc làm.

Ông Navarro thừa nhận rằng chính sách thuế quan của chính quyền đối với một số mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày đã làm gia tăng áp lực kinh tế đối với các hộ gia đình Mỹ. Kể từ đó, chính quyền đã giảm thuế đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thịt bò, cà chua, cà phê, nước cam và chuối.