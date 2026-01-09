Nhớ lại chuyện cũ, người đàn ông dùng ghế đánh bạn nhậu tử vong

Ngày 9/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1983, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18h30 ngày 18/12/2025, Hải cùng chị B.V.T., ông D.B.M. (SN 1974, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cùng một số người ngồi uống rượu ở khu đất trống cạnh đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen.

Hải bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Trần Cẩm).

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Hải nhớ lại việc trước đó ông M. từng dùng gạch ném chị T. gây thương tích nên giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, Hải dùng ghế sắt đánh vào phía sau đầu đối phương.

Cú đánh khiến nạn nhân chảy nhiều máu, ngã xuống rồi co giật. Sau khi bị thương, ông M. không đến cơ sở y tế điều trị mà tự chăm sóc tại nhà. Đến ngày 30/12/2025, nạn nhân tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, xuất phát từ hành vi của bị can.