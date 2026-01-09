Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công lần hai vào Venezuela

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 9/1 cho biết Venezuela đang thả một số lượng lớn tù nhân chính trị như một dấu hiệu “tìm kiếm hòa bình”, sau chiến dịch quân sự của Mỹ vào tuần trước dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

“Đây là một cử chỉ rất quan trọng và thông minh. Mỹ và Venezuela đang hợp tác rất tốt với nhau, đặc biệt là trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí của họ ở quy mô lớn hơn, tốt hơn và hiện đại hơn nhiều”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Vì sự hợp tác này, tôi đã hủy đợt tấn công thứ hai, vốn được tính toán từ trước, vì có vẻ như nó không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, tất cả tàu vẫn ở nguyên vị trí để đảm bảo an toàn và an ninh”, ông Trump cho biết thêm.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado sẽ đến Washington vào tuần tới, mặc dù trước đó ông bác bỏ ý tưởng hợp tác với bà. Tổng thống Trump từng nói rằng bà Machado “không nhận được sự ủng hộ trong nước”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã nói với báo New York Times rằng Washington đã “hợp tác rất tốt” với chính phủ Venezuela, do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng cho biết ông sẽ gặp các lãnh đạo ngành dầu khí tại Nhà Trắng vào ngày 9/1 và các công ty dầu mỏ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào Venezuela.

Ngày 3/1, Mỹ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Ông Trump cho hay, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào nơi ở của vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nằm trong một khu phức hợp quân sự được mô tả kiên cố như một pháo đài với hàng nghìn binh sĩ canh gác.

Lực lượng Mỹ sau đó bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa họ tới New York hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tổng thống Trump cảnh báo chính quyền lâm thời Venezuela hoặc đáp ứng các yêu cầu của Washington hoặc sẽ phải gánh hậu quả thậm chí tồi tệ hơn ông Maduro.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính quyền lâm thời Venezuela đã đồng ý chuyển 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số dầu này sẽ được chuyển thẳng đến các cảng của Mỹ. Ông cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được vì lợi ích của người dân 2 nước.

Ông cũng nói rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất như một phần của thỏa thuận với Washington liên quan đến việc bán dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết, Washington đang lên kế hoạch cho 3 giai đoạn đối với Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, trong đó, Mỹ sắp triển khai một thỏa thuận nhằm tiếp quản “toàn bộ lượng dầu đang bị mắc kẹt ở Venezuela”.

Ông mô tả thỏa thuận dầu mỏ là một phần của giai đoạn ổn định và sẽ còn “nhiều thỏa thuận nữa sẽ được Mỹ triển khai” với chính phủ lâm thời Venezuela.

Chiến dịch của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Nga và Trung Quốc đề nghị Washington trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro.

Về phía Venezuela, chính quyền lâm thời dường như theo đuổi chính sách vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, một mặt kêu gọi hợp tác, mặt khác tuyên bố không khuất phục.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định không có thể lực bên ngoài nào đang điều hành Venezuela, đồng thời nêu rõ các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt phải phục vụ cho sự phát triển quốc gia.