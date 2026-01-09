Mỹ thả thủy thủ trên tàu chở dầu treo cờ Nga bị bắt giữ

Một tàu tuần tra bờ biển của Mỹ đang áp giải tàu chở dầu Marinera (Ảnh: Tuần duyên Mỹ).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã trả tự do cho 2 thủy thủ người Nga trên tàu chở dầu treo cờ Nga mang tên Marinera, con tàu trước đó bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định này sau khi Điện Kremlin có yêu cầu.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và bày tỏ sự cảm ơn đối với ban lãnh đạo Mỹ. Chúng tôi đang tiến hành các công việc thực tiễn cấp bách liên quan đến việc đảm bảo sự hồi hương nhanh chóng của đồng bào chúng ta”, tuyên bố của Nga nêu rõ.

Hôm 7/1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã bắt giữ tàu Marinera tại vùng biển quốc tế, phía tây bắc Scotland. Các tàu chiến Mỹ đã truy đuổi con tàu này suốt chặng đường dài từ vùng biển Caribe.

Con tàu chở dầu, trước đây mang tên Bella 1, bị chặn lại với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Con tàu có tổng cộng 28 thủy thủ, bao gồm 2 người Nga, 17 người Ukraine, 3 người Georgia và 3 công dân Ấn Độ.

Mỹ lần đầu theo dõi con tàu này vào cuối năm ngoái, sau khi có thông tin cho rằng nó tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, thuyền trưởng đã từ chối yêu cầu lên tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và đổi hướng di chuyển ra Đại Tây Dương.

Trong quá trình bị truy đuổi, thủy thủ đoàn đã đổi tên con tàu và xin cấp phép tạm thời treo cờ Nga, giấy phép này đã được cảng Sochi của Nga chấp thuận.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc việc Mỹ bắt giữ tàu Marinera “không thể được hiểu theo cách nào khác ngoài việc vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế”.

Theo Moscow, hành động này sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực Á - Âu - Đại Tây Dương và làm hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Việc bắt giữ con tàu diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, người bị Mỹ cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Ông Maduro nhiều lần phản bác cáo buộc của Mỹ.