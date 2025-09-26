Bão Bualoi càn quét Philippines: Nhiều nhà bị tốc mái, 4 người thiệt mạng

Nhà thờ ở tỉnh Masbate, Philippines bị tốc mái, hư hại nặng do bão Bualoi (Ảnh: CBC).

Các quan chức thuộc Cơ quan phòng vệ dân sự ở vùng Bicol, phía nam thủ đô Manila, Philippines cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng do tường đổ sập, cây bật gốc và sét đánh khi bão Bualoi đổ bộ.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Bualoi đang di chuyển về phía tây-tây bắc với tốc độ gió duy trì 110km/h.

Khoảng 400.000 người đã được sơ tán, ông Bernardo Alejandro, một quan chức phòng vệ dân sự, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 26/9.

Mái tôn bị thổi bay trong bão Bualoi ở Masbate (Ảnh: X).

Tại tỉnh Masbate, những người sơ tán đã phải trú ẩn dưới các băng ghế nhà thờ khi mái nhà nơi họ trú ẩn bị bão xé toạc.

“Khoảng 4h sáng, gió đã giật hỏng cửa chính, cửa sổ và trần nhà của nhà thờ. Đó là một trong những cơn gió mạnh nhất mà tôi từng thấy”, ông Jerome Martinez, một kỹ sư đô thị ở tỉnh Masbate, nói. Ông nói thêm, một số trẻ em đã bị thương nhẹ, cần khâu vết thương.

“Tôi nghĩ sẽ còn nhiều người phải sơ tán nữa vì nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và nhiều mái nhà bị thổi bay chắn ngang các con đường”, ông cho hay.

“Chúng tôi đang dọn dẹp nhiều cây lớn và cột điện bị đổ vì nhiều con đường không thể đi lại được. Mưa rất to, nhưng gió còn mạnh hơn”, ông Frandell Anthony Abellera, một nhân viên cứu hộ ở thành phố Masbate thuộc vùng Bicol, cho biết.

Thống đốc Masbate Ricardo Kho cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cần các hoạt động dọn dẹp vì hầu hết mạng lưới đường sá của chúng tôi thực sự không thể đi lại được để việc tiếp tế lương thực và hỗ trợ y tế có thể thông suốt. Chúng tôi cũng cần được hỗ trợ để mở lại các cảng sớm nhất có thể nhằm tiếp nhận sự giúp đỡ từ các tỉnh khác”.

Bùn đất sót lại sau khi bão lũ đi qua (Ảnh: Rappler).

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân phải dùng thuyền hoặc lội qua dòng nước ngập tới thắt lưng để đi lại trên những con phố bị ngập lụt xa hơn về phía nam ở quần đảo Visayas, miền trung Philippines.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo bão đang ngày càng mạnh hơn khi thế giới nóng lên bởi tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Giới chức Philippines trước đó đã cảnh báo “nguy cơ cao của các đợt sóng dâng do bão đe dọa tính mạng” cao tới 3m khi bão vào.

Bão Bualoi đổ bộ không lâu sau siêu bão Ragasa quét qua Philippines khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Hàng nghìn người cũng vẫn đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau siêu bão Ragasa.