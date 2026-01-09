Đức: Đưa binh sĩ nước ngoài tới Ukraine là bất khả thi nếu Nga phản đối

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 8/1 cho biết một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga là điều kiện tiên quyết để triển khai lực lượng quốc tế tới quốc gia Đông Âu.

Tuy nhiên, ông Mer đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu này vẫn còn rất xa vời và một tầm nhìn như vậy “đơn giản là không thể thực hiện nếu không có sự đồng thuận của Nga”.

Sau cuộc họp của “liên minh những nước sẵn sàng hành động” tại Paris, Pháp hồi đầu tuần, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo họ đã ký một tuyên bố chung về ý định nhằm triển khai lực lượng tới Ukraine và thiết lập các “trung tâm quân sự” trên khắp nước này trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình với Moscow, bất chấp việc Nga nhiều lần khẳng định dứt khoát bác bỏ sự hiện diện của bất kỳ lực lượng phương Tây nào tại quốc gia láng giềng.

“Trình tự cần phải như sau: trước hết là ngừng bắn, sau đó là các bảo đảm an ninh cho Ukraine như một điều kiện cho một thỏa thuận dài hạn với Nga. Không điều nào trong số này có thể thực hiện được nếu không có sự đồng ý của Nga. Và có lẽ chúng ta vẫn còn cách rất xa điều đó”, Thủ tướng Đức phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seeon, thuộc khu vực miền nam bang Bayern.

Ông nói thêm rằng bất kỳ bước đi nào tiếp theo nhằm triển khai binh sĩ Đức đều sẽ cần có quyết định của chính phủ liên bang và một sự ủy nhiệm từ Quốc hội Đức.

Theo kế hoạch được phác thảo tại Paris, Anh và Pháp sẽ triển khai binh sĩ để xây dựng các cơ sở vũ khí được bảo vệ và tham gia cơ chế giám sát thỏa thuận đình chiến do Mỹ dẫn đầu, với lực lượng này được mô tả là một đơn vị không tham chiến gồm “có thể lên tới hàng nghìn người”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/1 cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào tại Ukraine là một “sự can thiệp từ bên ngoài”, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi đơn vị và cơ sở như vậy sẽ bị Lực lượng Vũ trang Nga xem là “mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Tuyên bố cũng chỉ trích những phát ngôn mới của “liên minh những nước sẵn sàng hành động” và chính quyền Ukraine. Moscow cho rằng kế hoạch của các bên tham gia liên minh này đang “ngày càng trở nên nguy hiểm và mang tính hủy hoại đối với tương lai của lục địa châu Âu”.

Bà Zakharova tái khẳng định, Moscow cho rằng hòa bình chỉ có thể đạt được khi giải quyết các “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, bao gồm việc khôi phục quy chế trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa nước này, cũng như bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số và công nhận những thay đổi lãnh thổ phát sinh từ các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022, theo đó Crimea và 4 khu vực khác của Ukraine gia nhập Nga.

Cả Ukraine và các nước phương Tây đều không công nhận những cuộc trưng cầu dân ý này. Vấn đề lãnh thổ vẫn được xem là khúc mắc lớn trong nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ukraine do 2 bên có những điều kiện quá khác biệt với nhau.