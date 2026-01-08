Binh sĩ Ukraine trên đường ra mặt trận (Ảnh minh họa: New York Times).

Ukraine tăng tốc cung cấp UAV đánh chặn

Kyiv Independent dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Ukraine đã cung cấp hơn 1.500 UAV đánh chặn mỗi ngày cho quân đội trong tháng qua, đạt được "tỷ lệ trung bình cao".

"Điều này đã giúp tăng đáng kể khả năng của các đơn vị trong việc chống lại mục tiêu trên không ở nhiều cấp độ - từ tiền tuyến đến bảo vệ hậu phương", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal hôm 7/1 thông báo trong một bài đăng trên Telegram, ca ngợi kết quả đạt được trong tháng 12/2025 và tháng 1.

Báo cáo của ông Shmyhal được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường sử dụng UAV kiểu Shahed trên khắp tiền tuyến và hậu phương, chẳng hạn ở các thành phố như Kiev, cách xa chiến trường.

Bộ trưởng cho biết rằng UAV đánh chặn do Bộ Quốc phòng cung cấp sẽ giúp quân đội Ukraine "nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mà không cần chờ đợi nguồn cung cấp tập trung".

Ukraine ngăn Nga tập trung nguồn lực ở Lugansk

Từ đầu năm đến nay, quân đội Ukraine (AFU) báo cáo rằng Nga đã tăng cường nỗ lực tập trung nguồn lực trong khu vực Serebryansky, thuộc cả hai tỉnh Donetsk và Lugansk, Lữ đoàn dù 81 AFU cho biết.

Tiểu đoàn xung kích UAV của họ đang hoạt động trên mặt đất để cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Nga (RFAF) nhằm ngăn chặn Moscow tập trung nguồn lực. Lữ đoàn này không nêu rõ liệu đối phương đang tập trung quân hay thiết bị.

Tình hình xung quanh Dronivka ở rìa phía bắc tỉnh Donetsk, nằm dọc theo sông Siversky Donets, vẫn "căng thẳng", với việc RFAF đang cố gắng cử các nhóm nhỏ đi vòng qua làng để tiếp viện cho các vị trí tiền tuyến, theo Lữ đoàn 81

Dronivka - một trung tâm hậu cần quan trọng của AFU - nằm cách Seversk (Siversk) chưa đến 20km.

Quân đội Nga từ lâu đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội để tiến về Liman và chiếm thêm các vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Donetsk từ phía bắc, đồng thời gia tăng áp lực ở Pokrovsk để chiếm những thành phố cuối cùng còn lại do Kiev kiểm soát ở Donbass.

Kho dầu của Nga ở tỉnh Belgorod bốc cháy

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, lực lượng Kiev đã tập kích một kho nhiên liệu ở tỉnh Belgorod của Nga và một kho hậu cần ở tỉnh Donetsk vào rạng sáng 7/1, theo một tuyên bố được đăng trên Telegram.

Kho Oskolneftesnab, nằm gần làng Kotel, bị trúng đạn trực tiếp vào các bể chứa nhiên liệu, gây ra một đám cháy lớn, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

"Kho dầu này tham gia cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga", bản tin viết.

Thống đốc Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tuyên bố một số bồn nhiên liệu đã bốc cháy và không có thương vong. Video về vụ cháy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Nga.

Trong cùng chiến dịch, lực lượng Kiev cũng tập kích một kho hậu cần của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 20 RFAF ở tỉnh Donetsk.

"Cuộc tập kích này nhằm mục đích phá vỡ hậu cần của đối phương", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đồng thời nói thêm rằng mức độ thiệt hại tại cả 2 địa điểm vẫn đang được đánh giá.

Diễn biến phức tạp ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, dường như đã có những bước tiến nhỏ của quân đội Nga (RFAF) theo hướng Konstantinovka trong những ngày gần đây. Các nhà quan sát quân sự Ukraine cũng xác nhận về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại các thị trấn lân cận. Cuộc đột kích theo hướng nhà ga xe lửa được cho là vẫn đang tiếp diễn.

Tình hình diễn biến phức tạp tại tỉnh Zaporizhia. Trong khi nhiều nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận bước tiến của lực lượng Moscow vào các thị trấn lân cận, thì cũng có báo cáo về các cuộc tấn công của quân đội Ukraine (AFU) dọc theo đường P85. Đặc nhiệm Ukraine được cho là đang hoạt động tại đây dọc theo những cánh đồng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 7/1. Moscow đang gia tăng sức ép, liên tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây thành phố, Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Về phía Stepnogorsk ở cánh tây Zaporizhia, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển sâu qua Prymorske và đang tiến gần hơn đến việc thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Có thêm 3,27km² nghiêng về phía Nga, kênh AMK Mapping xác nhận.

Sau những cuộc xâm nhập sâu trước đó của lực lượng trinh sát - đặc nhiệm, RFAF đã tiến vào và chiếm được khu vực trung tâm Prymorske, cho phép họ bắt đầu tấn công phần phía đông ngôi làng từ 2 hướng. Các con phố phía đông sau đó đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, cùng với các khu vực rừng lân cận.

Trong khi đó, trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục tiến sâu vào vùng ngoại ô phía bắc Prymorske, khu vực dường như đã bị lực lượng Kiev bỏ hoang. Có khả năng AFU đang cố gắng biến phía bắc Prymorske thành một "tọa độ lửa" bằng máy bay không người lái để ngăn chặn sự tập trung và củng cố lực lượng của Nga cho các cuộc tấn công trong tương lai.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía tây Zaporizhia ngày 7/1. Lực lượng Moscow đẩy mạnh phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Tương tự AMK Mapping, phóng viên chiến trường kỳ cựu Evgeniy Lisitsyn cũng xác nhận, cuộc tiến công của Nga tiếp tục ở phía đông bắc Stepnogorsk và khu vực Lukyanivske. Tại Novoyakovlevka, giao tranh diễn ra tại trung tâm. Ở ngoại ô phía bắc Belogorie, RFAF nỗ lực giành các cao điểm chiến lược.

Trên cánh đông Zaporizhia, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công vào Huliaipole nhưng bất thành. Quân đội Nga đã củng cố vị trí trong các khu rừng phía nam thành phố (gần Dorozhnianka) và đang tiến về phía tây (Zaliznichnoe, Staroukrainka).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 7/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây thành phố Huliaipole (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Tranh cãi việc Ukraine bị bao vây gần Liman

Theo kênh Creamy Caprice, hoạt động tác chiến chiếm giữ vị trí tại khu vực Seversk diễn ra ác liệt. Vị trí tiền tiêu của lực lượng Moscow phía nam Zakotnoe đang bị quân đội Ukraine chặn đánh, qua đó gián tiếp xác nhận RFAF đã tiến được hơn 2km về phía tây từ Seversk và chiếm giữ các vị trí mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 7/1. Moscow tận dụng đà thắng, đạt một số bước tiến mới (Ảnh: Creamy Caprice).

Kênh Geroman cho hay, trên trục Liman - Seversk, nhiều báo cáo đang cập nhật về sự phát triển của quân đội Nga tại Reznikovka, phía nam Zakotnoe, và họ đã xâm nhập Liman từ phía bắc. Chưa rõ liệu Ukraine có còn cố thủ trong các vòng vây gần Reznikovka (việc hình thành vòng vây vẫn còn đang gây tranh cãi) và gần Yampol (ở đây rõ ràng hơn, vòng vây đã hình thành từ lâu).

Xung quanh Seversk, quân đội Nga kiểm soát các cao điểm gần Reznikovka. Cuộc phản công của AFU ở Dibrova đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề, theo phóng viên Lisitsyn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk và Liman ngày 7/1. Moscow tiếp tục phát triển về phía tây thành phố, chiếm hàng loạt vị trí mới (Ảnh: Geroman).

Nga dần đảo ngược thế cờ, chặn đứng đà tiến của Ukraine ở Kupyansk

Trên mặt trận Kupyansk, quân đội Nga đang dần đảo ngược thế cờ, tiến vào Tishchenkovka và đang tấn công về phía Kurilovka. Tại phía bắc thành phố, họ phát triển từ hướng Kondrashovka, xâm nhập vào phần phía đông Tishchenkovka và củng cố vị trí tại đó. Vùng kiểm soát của RFAF đã được mở rộng hơn 1km, kênh RVvoenkor cho hay.

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở cả hai bờ tây và đông sông Oskol. Tại phía bắc Kupyansk, lực lượng Moscow có mặt ở vùng ngoại ô phía đông Tishchenkovka, trong khi binh sĩ khác được ghi nhận ở khu vực Kondrashovka.

Nhìn chung, hướng Kupyansk đang bị tràn ngập thông tin sai lệch, vì cả lực lượng Moscow và Kiev đều hiện diện ở cùng một khu vực. Trên bờ đông sông Oskol, quân đội Nga đang đạt được thành công khi tiến hành đột kích ở khu vực Kurilovka, theo báo cáo của các nhà phân tích quân sự Ukraine.

Đồng thời, cũng đã xuất hiện những đoạn phim xác nhận sự hiện diện của RFAF tại Kurilovka.

Kênh Rybar cho rằng, tình hình ở Kupyansk vẫn căng thẳng, với việc quân đội Nga cố gắng giữ vững vị trí của mình trong khu công nghiệp và khu dân cư ở phía bắc thành phố dưới các cuộc không kích liên tục bằng UAV và lính xung kích của lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/1. Moscow chẳng những đang dần ngăn chặn được hoàn toàn đà phản công của đối phương, thậm chí còn mở rộng được địa bàn kiểm soát ở một số nơi (Ảnh: Rybar).

Theo phóng viên Lisitsyn, lực lượng Kiev đang giữ vững các vị trí trong trung tâm Kupyansk, cố gắng đánh bật các đơn vị Moscow khỏi vùng ngoại ô phía bắc. Ngược lại, ở khu vực phía bắc thành phố, quân đội Nga đã tiến được 1km, đến vùng ngoại ô phía đông Tishchenkovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/1. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục chống đỡ đà phản công của Kiev (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Diễn biến chiến sự ở một số mặt trận khác

Kênh Rybar đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng cảng Illichivsk ở vùng Odessa. Ngoài ra, họ còn sử dụng ồ ạt UAV tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở Kryvyi Rih liên tục trong hơn 10 giờ. Thành phố đang bị mất điện một phần.

Lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, Ukraine đã tạm dừng các cuộc không kích, chỉ có 11 UAV bị Nga bắn hạ trong ngày.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 7/1. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục đánh bại đối phương (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Tại Pokrovsk (Krasnoarmeysk), lực lượng Moscow giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất ở phía bắc thành phố và một đoạn đường gần Grishino. Họ củng cố vị trí ở vùng ngoại ô phía đông khu định cư. AFU đang cố gắng giữ các tầng hầm của những tòa nhà nhiều tầng ở phía tây Rodinske.

Về phía Krasnolimansk, RFAF tiến đến ngoại ô Sosnove, đánh sập tuyến phòng thủ Ukraine và gây khó khăn cho công tác hậu cần ở khu vực Yarovaya. Mục tiêu là làm bất ổn khu vực tây bắc Krasnoliman và tạo điều kiện cho cuộc tấn công vào Svyatogorsk.