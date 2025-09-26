Bão Bualoi liên tục tăng cấp, đổ bộ vào Philippines

Philippines tiếp tục hứng bão Bualoi sau siêu bão Ragasa (Ảnh: Reuters).

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), bão Bualoi đi vào vùng biển Philippines ngày 23/9, ban đầu dưới dạng áp thấp nhiệt đới, rồi mạnh lên thành bão vào sáng 24/9 với sức gió duy trì 65km/h.

Đến ngày 25/9, bão đã đạt cấp bão nhiệt đới mạnh, với gió 95km/h, giật 115 km/h, di chuyển nhanh về phía tây tây bắc với vận tốc 20-28 km/h.

Tối 25/9, tâm bão cách Manila khoảng 500km về phía đông nam, đổ bộ vào thị trấn San Policarpo (Eastern Samar) lúc 23h30.

PAGASA cảnh báo Bualoi có thể mạnh lên thành bão với sức gió 118-184km/h trước khi quét qua tỉnh Sorsogon rạng sáng 26/9.

Dự báo tâm bão sẽ xuyên qua phía nam Bicol trong buổi sáng cùng ngày, sau đó tiếp tục tiến về phía tây bắc, đi qua đảo Mindoro và ảnh hưởng khu vực Calabarzon. Sau khi vượt Nam Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines, bão có khả năng tạm suy yếu nhưng cũng có thể mạnh lên khi vào Biển Đông.

PAGASA đã phát lệnh cảnh báo bão tại nhiều khu vực thuộc Samar và Bicol cũng như các tỉnh phía bắc. Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa tại Albay, Sorsogon và Samar có thể vượt 200mm, gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Ngoài ra, bão còn có thể tạo sóng dâng cao đến 3m, đe dọa các vùng ven biển.

Ông Harold Cabreros thuộc Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết hoàn lưu của bão Bualoi có thể gây mưa lớn kéo dài liên tục ở miền Bắc Philippines, kéo theo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Trước diễn biến nguy hiểm, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán dân và phát cảnh báo theo giờ. Các trung tâm tạm trú ở Polangui và Libon (Albay) đang chật kín người dân, phản ánh rõ tính dễ tổn thương của quốc đảo này trong mùa bão vốn được đánh giá là đặc biệt khắc nghiệt năm nay.

PAGASA kêu gọi người dân ven biển nhanh chóng gia cố nhà cửa, tuân thủ lệnh sơ tán và chủ động ứng phó với sức gió có thể vượt 130km/h. Khi tiếp tục di chuyển, Bualoi được dự báo sẽ để lại những tác động nặng nề.

Ngày 25/9, tại Philippines, các trường học đã phải đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy, các tàu thuyền tạm dừng hoạt động.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, khoảng 1.500 người đã bị mắc kẹt tại các cảng ở Bicol. Trong khi đó, hàng nghìn người vẫn phải ở lại các khu nhà tạm do ngập lụt vẫn tiếp diễn sau khi siêu bão Ragasa quét qua.

Philippines là khối đất liền lớn đầu tiên nằm trên đường đi của các cơn bão ở Thái Bình Dương, và quốc đảo này hứng chịu trung bình 20 trận bão và siêu bão mỗi năm, khiến hàng triệu người dân ở vùng thiên tai phải sống trong cảnh khó khăn triền miên.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão ngày càng mạnh hơn khi Trái Đất nóng lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.