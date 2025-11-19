Hình ảnh hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà

Sáng 19/11, TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) về tội Lừa dối khách hàng.

Cảnh hoa hậu Thùy Tiên được dẫn giải đến tòa (Video: Cao Bách)

Khoảng 6 tháng bị khởi tố, tạm giam, sáng nay hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm được áp giải đến TAND TPHCM để xét xử về tội "lừa dối khách hàng".

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) tại phiên xét xử. Theo quan sát, Quang Linh gầy và đen hơn so với trước khi bị bắt.

Quá trình điều tra, Thùy Tiên, Quang Linh cùng các đồng phạm và người liên quan đã tự nguyện nộp 9,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (trong đó Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) tại phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) được cảnh sát áp giải đến phiên xét xử sáng 19/11.

Các bị cáo tại phiên xét xử tại TAND TPHCM vào sáng 19/11.

Tất cả 5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên), khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Đúng 7h xe cảnh sát đã áp giải các bị cáo tới tòa.

Kiểm tra an ninh trước khi vào tham gia phiên xét xử. Nhà chức trách cũng phong tỏa 6 tài khoản với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng của Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Kiểm tra an ninh, giấy tờ cá nhân trước khi vào khu vực TAND TPHCM.

Sáng nay, người thân của hoa hậu Thùy Tiên cũng có mặt ở khu vực TAND TPHCM.

Trước giờ xét xử, khu vực bên ngoài TAND TPHCM nhiều người tập trung theo dõi vụ việc.

Lực lượng an ninh túc trực từ sáng sớm trước TAND TPHCM để giữ trật tự.

Tại phiên toà, an ninh khu vực được siết chặt nhiều vòng, bên trong công tác kiểm soát được chuẩn bị kỹ càng.