"Trạm trung chuyển" 32 tỷ đồng hối lộ cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Chiều 5/1, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng) khai từng được giao phụ trách Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm từ tháng 9/2022, đồng thời trực tiếp ký nhiều giấy tờ liên quan việc tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Trung tâm và Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trình.

"Trạm trung chuyển" tiền hối lộ cho cựu Cục trưởng

Theo lời khai, do lượng hồ sơ tồn đọng lớn từ năm 2022, ông Long được giao hỗ trợ ký xử lý hồ sơ tiếp nhận sản phẩm thực phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tổng cộng, bị cáo cho biết đã ký hơn 10.000 hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm và Trung tâm trình lên.

Về khoản tiền được gọi là “cảm ơn”, bị cáo Long khai Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm) nhiều lần đưa tiền và nói đây là khoản doanh nghiệp gửi sau khi hồ sơ được ký duyệt. “Mỗi bộ hồ sơ, bị cáo được hưởng 2 triệu đồng”, ông Long trình bày.

Từ đó, bị cáo khai đã nhận khoảng 8 tỷ đồng từ ông Minh. Ngoài ra, ông Long khai còn nhận tổng cộng 500 triệu đồng từ ông Lê Hoàng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm). Tổng số tiền bị cáo Long khai đã nhận là 8,69 tỷ đồng.

Theo lời khai, tiền được đưa trực tiếp tại phòng làm việc, không có giấy tờ và không chuyển khoản. Bị cáo cũng trình bày số tiền này được sử dụng cho các hoạt động như tặng học bổng cho học sinh, làm từ thiện, xây nhà tình nghĩa…; đồng thời cho biết đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo khai nhận đã nhận.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Phùng Nam).

Tại bục khai báo, bị cáo Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng an toàn thực phẩm, cho biết bản thân có tham gia tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.

Theo Minh, thời gian đầu, việc đưa nhận tiền giữa doanh nghiệp và cán bộ Trung tâm không diễn ra, tuy nhiên sau đó có một số nhân viên của Minh báo cáo khi hồ sơ được giải quyết xong, một số doanh nghiệp đã cảm ơn, bồi dưỡng.

“Bị cáo đã trực tiếp lên báo với Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong”, Minh khai.

Ở giai đoạn này, bị cáo Minh cho biết số tiền “không cố định”, phụ thuộc vào doanh nghiệp đưa bao nhiêu, tuy nhiên bị cáo cũng thừa nhận có “gợi ý” đưa cho cục trưởng khoảng 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ.

Còn trong trường hợp cục phó ký hồ sơ, mức “gợi ý” sẽ là 2-2,5 triệu đồng/hồ sơ cho cục phó, còn cục trưởng sẽ nhận 1,5-2 triệu đồng dù không ký; Giám đốc Trung tâm 1-1,5 triệu đồng; Phó giám đốc Trung tâm 500.000-1 triệu đồng; các chuyên viên 1-2 triệu đồng.

Minh cho biết, số tiền “bồi dưỡng” trên, bị cáo đều được nhận qua chuyển khoản. Ngoài nhận tiền trực tiếp từ các doanh nghiệp, Minh khai còn được các chuyên viên dưới cấp đưa tiền.

Sau khi nhận, bị cáo chuyển lên cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, theo “barem” trên 2 tuần/lần hoặc vào các ngày lễ, ngày có sự kiện. Việc đưa tiền được diễn ra tại phòng việc của lãnh đạo cục.

Tại tòa, Minh khai đã nhận hơn 50 tỷ đồng từ doanh nghiệp trực tiếp đưa và các nhân viên cấp dưới. Số tiền này, Minh đưa cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 32 tỷ đồng, Cục phó Nguyễn Hùng Long 8 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Hải (cựu Phó giám đốc Trung tâm, chuyên gia) 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Minh hưởng cá nhân khoảng 7 tỷ đồng.

Bị cáo khai, số tiền hưởng lợi được chi trả phần lớn để chữa bệnh, khi nhiều năm nay bị liệt, phải sống thực vật. Đến nay, Minh cho biết đã nộp khắc phục hơn 10 tỷ đồng.

"Hãy làm tốt công việc, doanh nghiệp sẽ cảm ơn"

Trong vụ án này, nhóm bị xác định trực tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp là các chuyên viên tại các phòng, trung tâm làm nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ, gồm 31 người được xác định đã nhận gần 94 tỷ đồng từ doanh nghiệp.

Nhiều lời khai thể hiện việc nhận “cảm ơn” được thực hiện theo chỉ đạo của bị can Đinh Quang Minh. Một số bị cáo là nhân viên khai họ không ý thức đó là tiền hối lộ.

Trong đó, Nguyễn Thị Minh (chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm) khai rằng khi tham gia nhận xét, duyệt hồ sơ của doanh nghiệp theo Nghị định 15, Giám đốc Đinh Quang Minh từng nói: “Làm thật tốt công việc của mình, không có sai sót thì doanh nghiệp họ sẽ cảm ơn”.

Bị cáo Minh khai, sau khi doanh nghiệp được cấp duyệt hồ sơ sẽ “cảm ơn” từ 5 đến 8 triệu đồng/hồ sơ, nhận trực tiếp hoặc qua chuyển khoản. Khi có doanh nghiệp “cảm ơn”, bị cáo đều báo cáo lại Giám đốc.

Theo lời khai, ông Minh nói: “Em cứ giữ lấy, khi nào cần thì em tổng hợp lại”.

Ông Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Ảnh: Phùng Nam).

Bị cáo Nguyễn Thị Minh khai đã nhận tổng khoảng 19 tỷ đồng từ doanh nghiệp; trong đó bị cáo được trích 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ, hưởng lợi tổng 2,7 tỷ đồng, còn lại chuyển cho giám đốc trung tâm.

Tương tự, bị cáo Phạm Duy Bình (chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm) khai thời điểm nhận tiền của doanh nghiệp, bản thân không nhận thức đó là tiền hối lộ, do cũng nghe theo lời Giám đốc Minh rằng “hãy làm tốt công việc, doanh nghiệp sẽ cảm ơn, khi họ cảm ơn thì nhận.”

Theo lời khai, sau mỗi hồ sơ được duyệt, doanh nghiệp sẽ đưa tiền cho Bình qua chuyển khoản hoặc tiền mặt. Bị cáo khai giữ lại từ 1 đến 1,2 triệu đồng/hồ sơ và chuyển cho ông Đinh Quang Minh. Tổng số tiền Bình khai đã nhận từ doanh nghiệp khoảng 14 tỷ đồng.

Bị cáo Bình cũng trình bày việc nhận tiền diễn ra sau khi hồ sơ đã được xét, hồ sơ “hoàn toàn đúng quy định” và “không vì cảm ơn mà làm sai”.