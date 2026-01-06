Phi công Ukraine tiết lộ 3 "vua không chiến" nguy hiểm nhất của Nga

Tiêm kích F-16 của Ukraine (Ảnh: Không quân Ukraine).

Một phi công Ukraine cho biết các chiến thuật không chiến được phương Tây giảng dạy trong quá trình huấn luyện F-16 không hoàn toàn phù hợp với thực tế của cuộc chiến với Nga, buộc các phi công của Kiev phải tự phát triển phương thức tác chiến của riêng mình khi hoạt động gần tiền tuyến.

Quân nhân này cho biết tuyến đầu bị bão hòa dày đặc bởi các hệ thống phòng không và máy bay của Nga. Những mối đe dọa lớn nhất đến từ các tiêm kích Nga như Su-35, Su-57 và MiG-31. Điều này buộc Ukraine phải tìm cách thích nghi và thay đổi chiến thuật tác chiến của F-16.

Phát biểu trong một video do Không quân Ukraine công bố, phi công này nói rằng chương trình huấn luyện F-16 được xây dựng dựa trên các cuộc xung đột mà các đối tác của Ukraine từng tham gia trong quá khứ, và không tính đến cường độ cũng như điều kiện của cuộc chiến hiện nay.

“Sau khi trở về nước, chúng tôi đã đối mặt với thực tế. Những chiến thuật được dạy không hoàn toàn phù hợp với cuộc chiến mà chúng tôi đang tiến hành. Cuộc chiến này về bản chất là hoàn toàn khác", ông cho hay.

Theo phi công này, phần lớn các kíp điều khiển F-16 đầu tiên đều là những phi công giàu kinh nghiệm, nhưng họ vẫn phải suy nghĩ lại cách sử dụng loại máy bay này.

Điều đó bao gồm việc phát triển các phương thức mới để đánh chặn tên lửa hành trình và UAV tấn công của Nga, cũng như tác chiến ở cự ly gần đường tiếp xúc.

Theo phi công Ukraine, hầu như mọi nhiệm vụ gần tiền tuyến đều liên quan đến việc Nga phóng tên lửa nhằm vào máy bay Ukraine, chủ yếu là tên lửa không đối không, và 3 tiêm kích kể trên là những vũ khí nguy hiểm hàng đầu của Moscow.

Cuối tháng trước, Tập đoàn công nghệ quốc doanh Nga Rostec tiết lộ, tiêm kích Su-35S đã nổi lên như một trong những máy bay chiến đấu được Nga sử dụng nhiều nhất, với số lượng mục tiêu bị phá hủy lớn nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo Rostec, "vua không chiến" Su-35S có khả năng tấn công mục tiêu đối phương ở khoảng cách kỷ lục lên tới hàng trăm km và có thể sử dụng đầy đủ các loại vũ khí trên không hiện đại.

Mặt khác, Nga cũng tiết lộ rằng tiêm kích Su-57 tác chiến rất hiệu quả ở Ukraine nhờ khả năng tàng hình ấn tượng và khả năng mang loạt vũ khí "sát thủ". Trong khi đó, MiG-31 cũng có hiệu quả tác chiến cao, thường kết hợp với Su-35S thành "cặp song sát" có khả năng công thủ toàn diện, gây ra thách thức lớn cho Ukraine.

Do máy bay Nga có thể tuần tra ở độ cao lớn trong khi chờ thời cơ tấn công, các phi công Ukraine thường buộc phải bay thấp hơn để giảm rủi ro từ các hệ thống tên lửa đất đối không của Moscow, phi công Ukraine thừa nhận.

Trong một số nhiệm vụ, các phi công F-16 làm nhiệm vụ yểm trợ trên không cho máy bay tấn công đã cố ý để lộ mình nhằm dụ các tiêm kích Nga khai hỏa tên lửa. Điều này tạo điều kiện cho các máy bay tấn công mang bom dẫn đường chính xác ném vào mục tiêu.

Trong một chiến dịch như vậy, phi công cho biết một đội hình 3 máy bay đã buộc các tiêm kích Nga phóng tên lửa từ nhiều hướng khác nhau, cho phép một máy bay tấn công của Ukraine làm xong nhiệm vụ rồi toàn bộ biên đội trở về căn cứ an toàn.

Theo Không quân Ukraine, tính đến tháng 11/2025, các tiêm kích F-16 của Ukraine đã đánh chặn hơn 1.300 tên lửa và UAV của Nga.