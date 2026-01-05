Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera hưởng lợi 99 tỷ, nộp lại 100 triệu

Dự kiến ngày 16/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Trong số các bị cáo, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị đưa ra xét xử về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa; dự kiến kéo dài đến ngày 2/2. HĐXX đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; khoảng 140 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong vụ án này, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ việc liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên.

Một góc nhỏ chứa hồ sơ vụ án (Ảnh: Thỏ Mộc).

Hồ sơ vụ án có hơn 1,1 triệu bút lục, chứa trong 180 thùng, đã được chuyển đến TAND TPHCM và bố trí tại phòng riêng để các luật sư nghiên cứu, sao chụp.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng 655 tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các phiếu này được tạo ra bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu thử, gửi mẫu chỉ để hợp thức hóa, chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm cho đạt yêu cầu hoặc thay đổi thời gian thử nghiệm.

Để thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm cho khách hàng nhằm hoàn thiện hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2023, do mâu thuẫn với Lượng, Hồ Thị Thanh Phương tách ra hoạt động riêng, thành lập Công ty Avatek. Với thủ đoạn tương tự, Phương quảng cáo “không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn có kết quả đạt yêu cầu”, “khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả”.

Các phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL (Ảnh: D.O.).

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL và Công ty Avatek làm giả tổng cộng 190.337 phiếu kết quả thử nghiệm, qua đó thu lợi bất chính 99 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tự nguyện nộp lại 100 triệu đồng.

Theo Viện KSND Tối cao, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, phạm tội từ hai lần trở lên. Riêng bị cáo Phương được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như là người khuyết tật nặng, thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra.