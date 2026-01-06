Khởi tố người đàn ông bán số lô, số đề tại nhà riêng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Đức (SN 1966, khu 14, xã Phùng Nguyên, Phú Thọ) về tội Đánh bạc.

Qua trinh sát cũng như tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an xã Phùng Nguyên xác định ông Đức có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh xổ số để tổ chức bán số lô, số đề trái phép tại nhà riêng.

Ông Bùi Văn Đức vừa bị khởi tố về tội Đánh bạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, ông Đức khai nhận đang ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ xổ số lô tô với Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, khi có khách đến mua xổ số, người đàn ông này mời chào, bán số lô, số đề trái phép với mức trả thưởng cao hơn so với quy định của xổ số lô tô Nhà nước. Tổng số tiền ông Đức thu lợi bất chính từ hoạt động này trong ngày công an kiểm tra là hơn 12,6 triệu đồng.

Công an xã Phùng Nguyên đang phối hợp với Cơ quan CSĐT mở rộng vụ án, triệu tập các cá nhân có liên quan nhằm làm rõ vai trò, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có hành vi mua bán số lô, số đề trái phép.

Người dân cần cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.