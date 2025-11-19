Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Sáng 19/11, TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) về tội Lừa dối khách hàng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa có ông Vũ Mạnh Long, Trần Xuân Yêm, Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan.

Bị cáo Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục, và đồng phạm đối mặt với mức án cao nhất là 5 năm tù (Ảnh: Tuấn Huy).

10 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, trong đó Thùy Tiên có 2 người bào chữa, 4 luật sư bảo vệ quyền lợi cho Quang Linh, 2 luật sư bào chữa cho Hằng Du Mục. HĐXX triệu tập 26 cá nhân, pháp nhân tới tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tất cả 5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên), khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bàn việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Nhóm kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên.

Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Theo thành phần được công bố, kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu. Trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%.

Các bị cáo đã tung ra hàng loạt video, livestream trên mạng xã hội TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt". Nhóm cũng quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Trên thực tế, Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm được làm từ nguyên liệu gì. Công ty Chị Em Rọt cũng không giám sát quá trình sản xuất.

Kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng Du Mục tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, Quang Linh Vlogs tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần, hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 1, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.