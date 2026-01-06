Thiếu 31.000 đơn vị máu, bệnh viện nhận máu hiến xuyên Tết

Thông tin trên được PGS Quế chia sẻ tại buổi họp báo về chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII, diễn ra chiều 6/1 do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII sẽ chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 11/1 tới.

Họp báo Chủ nhật Đỏ diễn ra chiều 6/1 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Ảnh: PV).

Theo Ban tổ chức, chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ nhằm kêu gọi người dân cùng tham gia hiến máu cứu người, trong bối cảnh tình trạng thiếu máu điều trị tại nhiều cơ sở y tế thường diễn ra trầm trọng hơn vào dịp này.

PGS Quế cho biết, hiện Trung tâm Máu quốc gia đang thiếu khoảng 31.000 đơn vị máu, nếu không có đủ thì cứ 4 bệnh nhân sẽ có 1 người không có đủ máu để điều trị.

Chia sẻ tại sự kiện, bệnh nhân Phạm Văn Tân bị tan máu bẩm sinh nghẹn ngào khi nói lời cảm ơn những người đã cho máu, giúp ông duy trì sự sống hàng chục năm nay.

Mỗi tháng trung bình, ông Tân cần truyền 3-4 đơn vị máu. Từng đó thời gian, nguồn máu hiến từ những người chưa từng gặp mặt giúp ông được sống khỏe mạnh bên gia đình. Vì thế, ông cũng đã truyền cảm hứng, để hai người con của mình cũng tham gia hiến máu giúp người bệnh.

Một sinh viên hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Ảnh: P.V).

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết, bệnh viện có nhiệm vụ cung cấp máu cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc.

Ước tính 3 tháng đầu năm 2026, cơ sở này dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu. Mỗi dịp cận Tết, nguồn máu hiến lại giảm do lực lượng hiến máu chủ đạo là học sinh, sinh viên nghỉ lễ.

Trong năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần 1,75 triệu đơn vị máu, 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương 1,75% dân số tham gia hiến máu.

Đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã trải qua 17 năm đồng hành với hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, vận động hàng trăm nghìn đơn vị máu giúp kịp thời cứu chữa người bệnh.

Hoạt động tiếp nhận máu tình nguyện sẽ diễn ra xuyên Tết Nguyên đán tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị trong dịp Tết.