Thùy Tiên không kháng cáo, bản án được thi hành ra sao?

Kết thúc thời hạn 15 ngày từ ngày tuyên án, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết thân chủ không kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng và chấp hành thi hành bản án. Trước đó, Thùy Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam từ ngày 15/5 tới nay.

Với việc Thùy Tiên không kháng cáo, quá trình thi hành án sẽ được tiến hành ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Thùy Tiên bị công an dẫn giải tới phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nam Anh).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn để kháng cáo là 15 ngày, viện kiểm sát kháng nghị bản án sơ thẩm là 30 ngày, kể từ ngày tuyên án. Hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị sẽ có hiệu lực pháp luật để thi hành.

Về việc thi hành án phạt tù, theo Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015, người bị kết án phạt tù có thời hạn, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn. Một người có thể được xét giảm án nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành ít nhất 1/2 mức hình phạt đã tuyên.

Đối với trường hợp người phạm tội đã bị tạm giữ, tạm giam trước đó, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Một ngày tạm giữ, tạm giam tương đương 1 ngày tù.

Về lộ trình và mức giảm đối với hình phạt đã tuyên, căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, việc xét giảm mức hình phạt đã tuyên sẽ được thực hiện nếu người phạm tội đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã chấp hành 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn;

Thứ hai, đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, phải có nhiều tiến bộ, thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Với trường hợp người bị tuyên phạt tù từ 3 năm trở xuống phải có ít nhất 1 quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên. Trường hợp chưa có kết quả xếp loại quý liền kề do chưa đến thời điểm xếp loại quý nhưng có 3 tháng liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại khá thì vẫn có thể được xét giảm.

Thứ ba, đã bồi thường được ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án;

Thứ tư, được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Về mức giảm tại mỗi lần xét giảm án, theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này, đối với người bị kết án phạt tù từ 30 năm trở xuống, mỗi lần có thể được giảm từ 1 tháng đến 3 năm, tùy thuộc quá trình cải tạo của người phải thi hành án.

Thùy Tiên vẫy tay chào người thân sau phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Đối chiếu trường hợp của Thùy Tiên và các quy định của pháp luật, thời gian chấp hành án phạt tù của bị cáo sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm bị tạm giữ, tạm giam là tháng 5/2025. Sau khi chấp hành được ít nhất 8 tháng tù, Tiên có thể được đưa vào danh sách xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù.

Để có thể được giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, ngoài điều kiện đã nêu, Tiên còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật gồm chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên; đã bồi thường ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự cho các bị hại và được cơ quan có thẩm quyền đề nghị xét giảm bằng văn bản.

Trong trường hợp đáp ứng các yêu cầu trên, Thùy Tiên có thể được xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Tiên vẫn phải chấp hành ít nhất 1/2 mức phạt tù của bản án đã tuyên, tức 12 tháng tính từ thời điểm tạm giữ, tạm giam là tháng 5/2025.