10 kết quả nổi bật của ngành Kiểm sát trong năm 2025

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao tập trung đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác kiểm sát; đồng thời gương mẫu đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

1. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác kiểm sát

Theo VKSND Tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo ngành đã quán triệt và triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là 7 nghị quyết chiến lược, bảo đảm “đưa đường lối vào công việc hằng ngày”, tránh hình thức.

Đáng chú ý, ngành nghiên cứu, hoàn thiện 6 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan chức năng, nhiệm vụ, trong đó có Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSND trong giai đoạn mới”.

Kết quả xây dựng Đảng được ghi nhận khi Đảng bộ VKSND Tối cao là 1 trong 4 Đảng bộ thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

2. Gương mẫu tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình 3 cấp

Năm 2025, ngành Kiểm sát triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết số 18, theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tăng tính tập trung và chất lượng cán bộ. Mô hình VKSND chuyển từ 4 cấp xuống 3 cấp và được đánh giá vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Sau sắp xếp, toàn ngành đã giảm 921 đơn vị quản lý, 2.388 vị trí lãnh đạo, quản lý; kết thúc hoạt động 3 VKSND cấp cao; sáp nhập từ 63 còn 34 VKSND cấp tỉnh; kết thúc hoạt động 693 VKSND cấp huyện, cơ cấu lại thành 355 VKSND khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho VKSND Tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (Ảnh: Báo Nhân dân).

3. Lần đầu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Ngành Kiểm sát tiếp tục chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra với phương châm 4S: “Sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”. Cùng với đó, yêu cầu xuyên suốt là không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính và ngược lại; kiên quyết chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, năm 2025, lần đầu ngành đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao: Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn vượt 10%, đúng tội danh vượt 4,9%; không có trường hợp tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận trên 70%; kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được chấp nhận trên 75%; tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận trên 80%.

4. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Công tác đấu tranh, xử lý án kinh tế, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục là mũi nhọn. VKSND các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp nâng chất xử lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, ngành nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm, đúng pháp luật, đúng thời hạn; gắn trách nhiệm với thu hồi tài sản tham nhũng, hạn chế thất thoát, tăng tính răn đe và phòng ngừa.

5. Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực tư pháp

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục được xác định là lực lượng quan trọng trong kiểm soát quyền lực tư pháp, phòng chống tham nhũng và sai phạm trong hoạt động tư pháp. Theo báo cáo, đơn vị này vượt 1,8% chỉ tiêu giải quyết nguồn tin về tội phạm; tỷ lệ khám phá tội phạm vượt 20,7% theo yêu cầu của Quốc hội.

Hoạt động điều tra được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, nâng dần chất lượng và tiến độ, không để xảy ra oan, sai. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng và kiểm soát quyền lực tư pháp được ghi nhận có kết quả tích cực.

6. Chủ động tham mưu xây dựng pháp luật

Năm 2025, VKSND Tối cao chủ trì xây dựng 4 dự án luật, 2 nghị quyết của Quốc hội, 12 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi. Ngành cũng tích cực tham mưu định hướng lớn về cải cách tư pháp, đổi mới phương thức công tác kiểm sát.

Đặc biệt, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 205 thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự từ ngày 1/1 tại 6 địa phương: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đắk Lắk, nhằm bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công.

7. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nền tảng quản lý án hình sự toàn ngành

VKSND Tối cao xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá, “đòn bẩy” nâng hiệu quả quản trị và nghiệp vụ. Năm 2025, ngành triển khai Trung tâm điều hành thông minh; thí điểm nền tảng Quản lý án hình sự; triển khai Cổng dữ liệu; xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)…

Mục tiêu trọng tâm là thực hiện nền tảng quản lý án hình sự toàn ngành từ ngày 1/1, hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, minh bạch quy trình và nâng năng lực chỉ đạo, điều hành.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến (Ảnh: VKSND Tối cao).

8. Mở rộng hợp tác quốc tế về tư pháp

Trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia gia tăng, VKSND Tối cao tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò cơ quan Trung ương về tương trợ tư pháp hình sự. Theo đó, ngành chủ trì đàm phán và ký kết chính thức 9 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Đồng thời, VKSND Tối cao tổ chức thành công nhiều diễn đàn đa phương cấp cao (hội nghị với các tỉnh giáp biên Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị Viện trưởng kiểm sát/viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 13) và tham gia hoạt động liên quan Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, khẳng định cam kết phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

9. Đổi mới công tác cán bộ

Năm 2025, VKSND Tối cao tổ chức kỷ niệm 65 năm truyền thống, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Đại hội Thi đua yêu nước ngành lần thứ VII. Trên nền sắp xếp bộ máy, ngành tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí nhân sự có phẩm chất, năng lực, đặc biệt là đội ngũ người đứng đầu ở các cấp sau tinh gọn.

Song song, ngành chú trọng đào tạo, rèn luyện; đề cao kỷ luật, kỷ cương và phấn đấu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”.

10. Đổi mới tuyên truyền pháp luật, chủ động phản bác thông tin sai lệch

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung vào sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiệm vụ mới và kết quả hoạt động nổi bật. Ngành phối hợp xây dựng, phát sóng các phim “Sinh tử”, “Hành trình công lý”, “Lằn ranh” và chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”, góp phần lan tỏa vai trò, chức năng của ngành trong xã hội.

Cùng với tuyên truyền tích cực, ngành nhấn mạnh yêu cầu chủ động phản bác luận điệu xuyên tạc, tăng tính định hướng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.