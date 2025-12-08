Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù

Ngày 8/12, luật sư bào chữa cho hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, thân chủ mình không kháng cáo bản án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng

Hồi tháng 11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) 3 năm 3 tháng tù, Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) 3 năm tù, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.

Được biết, TAND TPHCM chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo dù thời hạn kháng cáo đã hết.

Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo (Ảnh: Phương Quyên).

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Chị Em Rọt đã không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này nhấn mạnh mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin và tăng đề kháng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1, nhóm bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả, hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, mang lại doanh thu hơn 17,5 tỷ, với số tiền thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.