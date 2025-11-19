Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lĩnh 2 năm tù

Chiều 19/11, sau hơn 1 giờ nghị án, HĐXX đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội Lừa dối khách hàng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Ảnh: Phương Quyên).

Hành vi của các bị cáo nguy hiểm

Theo HĐXX, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ, việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Đối với những khách hàng đã mua kẹo Kera, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng vẫn còn nhiều cá nhân, tổ chức chưa được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong trường hợp người tiêu dùng yêu cầu các bị cáo bồi thường thì sẽ được giải quyết trong vụ án khác.

HĐXX nhận định, trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Phạm Quang Linh và Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo trên biết rõ hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "một viên kẹo bằng một đĩa rau" nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,43%.

Đồng thời, các bị cáo đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình. Theo HĐXX, hành vi của Thùy Tiên và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo có đầy đủ nhận thức, năng lực hành vi, nhưng vì động cơ vụ lợi, lợi dụng sự nổi tiếng, ảnh hưởng của mình để lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tài sản, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phương Quyên).

HĐXX nhận định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 5 bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ như tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt và có nhiều bằng khen trong quá trình công tác, có đóng góp vào hoạt động thiện nguyện; đã tác động gia đình khắc phục hậu quả...

Theo HĐXX, trong vụ án này, các bị cáo phạm tội có vai đồng phạm nhưng giản đơn. Trong đó, vai trò bị cáo Lê Tuấn Linh là người trực tiếp ký các hợp đồng gia công, bị cáo Lê Thành Công là người có hiểu biết về thực thẩm chức năng. Vì vậy, hình phạt áp dụng với bị cáo Linh là cao nhất, rồi tới bị cáo Công và Tiên, Hằng, Quang Linh.

Tịch thu, sung công quỹ hơn 12 tỷ đồng

Về trách nhiệm dân sự, Công ty Chị Em Rọt phải có nghĩa vụ bồi thường cho những khách hàng đã mua kẹo Kera. Quá trình điều tra, đã có 22 người ở TPHCM được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, Công ty Chị Em Rọt cần bồi thường cho 22 cá nhân có tên trong vụ án.

Về số tiền thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng, HĐXX xác định đây là tiền phạm tội mà có nên cần tịch thu, sung vào công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Hằng Du Mục (Ảnh: Phương Quyên).

Đối với bà Phạm Kim Dung và những cá nhân tại Công ty Sen Vàng, HĐXX cho rằng không liên quan tới hoạt động của Công ty cổ phần Chị Em Rọt. Việc bị cáo Thùy Tiên bán kẹo Kera là với tư cách cá nhân. Do đó, hành vi của bà Dung và những nhân viên của mình không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Lê Thành Công 3 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Hằng Du Mục, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng lĩnh 2 năm tù, phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Mức án các bị cáo (Ảnh: Tuấn Huy).

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Chị Em Rọt đã không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này nhấn mạnh mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin và tăng đề kháng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1, nhóm bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả, hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, mang lại doanh thu hơn 17,5 tỷ, với số tiền thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.