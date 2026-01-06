Hai người đàn ông đưa “chui” gần 500 con dê qua biên giới

Ngày 6/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Nguyên (SN 1995, trú xã Lương Sơn, Nghệ An) về tội Buôn lậu. Liên quan đến vụ án này, bị cáo Lỳ Tồng Cải (SN 1971, trú xã Nậm Cắn, Nghệ An) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, tháng 5/2025, Nguyên thuê một người đàn ông tên Hiếu (không xác minh được lai lịch) tìm mua dê số lượng lớn ở Lào để đưa về Việt Nam bán.

Bị cáo Lê Văn Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau 2 tháng, Hiếu gom được 470 con dê. Nguyên thuê Lỳ Tồng Cải 30 triệu đồng vận chuyển "chui" đàn dê qua đường biên giới vào Việt Nam.

Ngày 16/7/2025, Lỳ Tồng Cải thuê người đưa đàn dê đi theo khe suối qua biên giới 2 nước, tập kết tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn. Nguyên thuê 2 xe tải đến điểm tập kết chở dê về xuôi.

Công an dừng 2 xe tải kiểm tra hành chính, Lê Văn Nguyên không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ, không có giấy kiểm dịch số dê nói trên và không có thủ tục kê khai hải quan.

Cơ quan chức năng xác định, Lê Văn Nguyên có hành vi buôn lậu 470 con dê, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Bị cáo Lỳ Tồng Cải bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyên khai do không biết thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, sợ gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển gia súc về Việt Nam nên thuê người đưa hàng hóa qua biên giới bằng đường tiểu ngạch.

Bị cáo Cải khai do thiếu hiểu biết, hám lợi nên giúp Nguyên vận chuyển trái phép đàn dê nói trên qua biên giới vào Việt Nam.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nguyên 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Lỳ Tồng Cải 2 năm tù.