Phát hiện bộ xương sau căn nhà hoang ở Lâm Đồng

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường có bộ xương nghi của người ở phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc (Ảnh: Trần Nguyên).

Chiều cùng ngày, một người dân đi chặt củi bất ngờ phát hiện nhiều khúc xương rải rác trên mặt đất. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Tiến Thành đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ thu thập mẫu xương để giám định, làm rõ nguồn gốc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận các phần xương nằm rời rạc. Vị trí phát hiện bộ xương cách đường Trương Văn Ly hơn 50m, thuộc phường Tiến Thành, khu vực ít người qua lại và cách xa khu dân cư.