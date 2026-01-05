Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nghĩ "nhận cảm ơn 43 tỷ đồng là không sai"

Chiều 5/1, phiên xét xử cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và 54 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm kết thúc phần thủ tục, bước sang xét hỏi.

Nhận tiền để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai ngày 1/1/2015, giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến tháng 8/2024.

Bị cáo trình bày, trước khi Nghị định 15/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Theo phân công chức năng nhiệm vụ, Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm là đơn vị tham mưu cho Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sau khi Nghị định 15 có hiệu lực thì Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm là đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ để tham mưu cho lãnh đạo Cục ATTP cấp giấy tiếp nhận và bắt đầu có hiện tượng hồ sơ bị quá tải.

Lý giải về việc này, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết, thời gian giải quyết hồ sơ của Nghị định 15 ngắn hơn so với Nghị định 38 trước đó.

Khi phân công cho các phòng triển khai nhiệm vụ thẩm định, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ, cấp dưới trình bày có 2 trường hợp là doanh nghiệp tự làm hồ sơ đúng theo quy định, trường hợp 2 là doanh nghiệp không thể hoàn thiện, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Sau đó, chuyên viên có báo cáo lãnh đạo cấp phòng về việc các hồ sơ bị trả lại do doanh nghiệp không biết làm thì chuyên viên sẽ hướng dẫn để làm đúng theo và nhận tiền.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong thừa nhận việc chuyên viên nhận tiền để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ là không đúng theo quy định của pháp luật.

Khi chuyên viên nhận tiền của doanh nghiệp không báo cáo con số cụ thể với bị cáo Phong và các bên không có thoả thuận rõ ràng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại toà (Ảnh: Phùng Anh).

Do đó dẫn đến việc có phòng thì đưa cho bị cáo 2,5 triệu đồng/hồ sơ, phòng lại đưa 1,5 triệu đồng/hồ sơ,...

Đối với các trường hợp Nguyễn Thanh Phong trực tiếp ký giấy, bị cáo nhận 2,5 triệu đồng/hồ sơ; còn các hồ sơ không ký nhận từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận tiền tỷ do nhận thức pháp luật hạn chế

"Bị cáo có nói với cấp dưới phải đảm bảo bất kỳ hồ sơ nào mà doanh nghiệp tự làm được thì tuyệt đối không được để chậm chễ, gây khó khăn. Đối với hồ sơ được hỗ trợ thì tuyệt đối không để xảy ra việc không đủ điều kiện cũng được duyệt", bị cáo Nguyễn Thanh Phong trình bày và khẳng định nếu bản thân không đồng ý để cấp dưới thu tiền khi tiếp nhận hồ sơ thì không ai dám làm.

Theo trí nhớ của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo đã nhận tiền của 20.000 hồ sơ với tổng số tiền là hơn 43 tỷ đồng.

Số tiền nhận hối lộ, bị cáo sử dụng mục đích cá nhân, hỗ trợ người thân trong gia đình, hỗ trợ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn,...

"Tại thời điểm nhận tiền bị cáo nhận thức pháp luật còn hạn chế. Lúc đó, bị cáo nghĩ rằng việc nhận hối lộ là khi người ta làm đúng hồ sơ mà mình vẫn ép họ chuyển tiền hoặc không chuyển tiền thì không xác nhận mới là hối lộ.

Còn việc mình hỗ trợ, hướng dẫn chu đáo để người ta nắm vững thì việc nhận tiền là không sai, đây là suy nghĩ sai lầm của bị cáo", cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Cục ATTP tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ và cấp, thu hồi giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm (viết tắt giấy tiếp nhận) đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định,...

Về cơ cấu tổ chức, Cục ATTP có văn phòng Cục, 5 đơn vị cấp phòng. Trong đó Cục có 3 phòng nghiệp vụ là phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, phòng quản lý sản phẩm thực phẩm, phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông.