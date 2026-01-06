Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản (Ảnh: AFP).

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/1, toàn bộ các mặt hàng lưỡng dụng (có thể dùng cho cả dân sự và quân sự) bị cấm xuất khẩu sang Nhật Bản nếu phục vụ cho mục đích quân sự. Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức.

Bộ này cũng cho biết các hoạt động xuất khẩu “cho bất kỳ mục đích sử dụng cuối cùng nào khác có thể tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản” cũng bị cấm, nhưng không nêu chi tiết.

Một quan chức thuộc Cục Thương mại và An ninh Kinh tế của Bộ Thương mại Nhật Bản từ chối bình luận, cho biết cơ quan này đang kiểm tra tình hình.

Hiện chưa rõ các biện pháp hạn chế này chủ yếu mang tính biểu tượng hay sẽ có tác động đáng kể tới Nhật Bản.

Trung Quốc từng hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong các biện pháp toàn cầu được triển khai năm 2024, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ.

Đất hiếm và các nam châm làm từ chúng được quân đội sử dụng rộng rãi trong các loại vũ khí như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời cũng rất quan trọng đối với việc sản xuất các sản phẩm như điện thoại thông minh và xe điện.

Theo Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản, tính đến năm 2024, Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Quốc cho khoảng 70% lượng đất hiếm nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa lưỡng dụng của Trung Quốc cũng bao gồm máy bay không người lái, vật liệu và cơ sở hạt nhân, linh kiện động cơ hàng không vũ trụ và các hợp kim chuyên dụng.

Các biện pháp hạn chế này là bước đi mới nhất trong chiến dịch gây sức ép với Nhật Bản, sau phát biểu gây tranh cãi gần đây của Thủ tướng Nhật Bản liên quan đến Đài Loan.

Bất chấp các hạn chế đối với thủy sản Nhật Bản và làn sóng tẩy chay du lịch của một bộ phận công dân Trung Quốc, lãnh đạo Nhật Bản không rút lại các phát biểu gần đây, khẳng định rằng chính sách của Tokyo không thay đổi.