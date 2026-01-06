Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc công nghệ cao 9.300 tỷ đồng

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá chuyên án lừa đảo và đánh bạc trực tuyến quy mô lớn.

Lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình khám xét, công an thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô, 18 thẻ ATM; đồng thời phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng, với tổng dòng tiền giao dịch khoảng 9.300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú phường Hồng Hà, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây và đang thuê căn hộ tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm - Hà Nội.

Theo điều tra, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm kín Telegram, Facebook, sau đó giả danh bên mua đặt hàng số lượng lớn rồi tiếp tục giả danh bên bán chào hàng giá rẻ cho người có nhu cầu.

Khi hàng hóa được bốc xếp lên xe vận chuyển, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh gửi về để tạo niềm tin, rồi yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chỉ định.

Dòng tiền được che giấu bằng nhiều hình thức như thuê, mượn tài khoản ngân hàng, chuyển qua cửa hàng vàng bạc để rút tiền mặt hoặc đưa vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm tránh bị phát hiện.

Từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo nhiều nạn nhân với số tiền đặc biệt lớn. Nguyễn Chính Nghĩa có hai tiền án về lừa đảo và từng bị truy nã đặc biệt, trốn sang Campuchia tiếp tục hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đối tượng khác; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.