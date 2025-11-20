Bản án dành cho hoa hậu Thùy Tiên dưới góc nhìn pháp lý

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ngày 19/11, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng. Các bị cáo còn lại gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) lĩnh các mức án từ 2 năm tới 3 năm 3 tháng tù.

Mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ số tiền bị phong tỏa trong tài khoản được sung công để khắc phục hậu quả.

Thùy Tiên vẫy tay chào người thân sau phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Phán quyết của Tòa án tạo ra 2 luồng quan điểm trái chiều trong dư luận. Trong đó, một bên cho rằng đây là bản án phù hợp, đảm bảo tính răn đe nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Ở phía ngược lại, nhiều người cho rằng so với những hậu quả và phạm vi ảnh hưởng mà hành vi của nhóm bị cáo gây ra, đây vẫn là mức án có phần “lỏng tay” của hội đồng xét xử.

“Mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Mức phạt đề ra là nhẹ so với lỗi và hậu quả của hành vi. Đề nghị cần có chế tài đủ sức răn đe”, độc giả Nguyen Bao Long bình luận.

“Quá nhẹ, cảm thấy bị cáo chưa thành khẩn. Việc từ thiện có thực sự từ tâm không hay chỉ để làm hình ảnh”, bạn đọc Nguyen Minh Hai đặt câu hỏi.

“Tôi lo sợ mức án này sẽ khiến nhiều người không còn sợ và tiếp tục sản xuất hàng nhái giả nhiều hơn nữa. Đồ ăn uống đã ăn vào người rồi, phải phạt nặng vì còn ảnh hưởng tới các thế hệ sau”, độc giả Nguyễn Duy Đạt viết.

Vậy dưới góc độ pháp lý, Thùy Tiên có thể bị xét xử ra sao dựa trên tội danh và khung hình phạt bị truy tố?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với tội danh Lừa dối khách hàng, trong trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị truy tố để xét xử với khung hình phạt là phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức phạt để đề nghị tuyên phạt theo quy định của pháp luật còn trên thực tế, các diễn biến trong vụ án sẽ được HĐXX đánh giá với sự cẩn trọng cao nhất dưới tinh thần khách quan, toàn diện, bao gồm các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự nhằm đưa ra phán quyết hợp lý, thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng khoan hồng và độ lượng của cơ quan tiến hành tố tụng.

Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù sau phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Nam Anh).

“Theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp người phạm tội có từ 2 tình tiết giảm nhẹ theo Khoản 1, Điều 51 Bộ luật này trở lên, tòa án có thể tuyên phạt mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Ngoài ra, theo Điều 65 Bộ luật này, nếu người phạm tội bị áp dụng mức phạt dưới 3 năm và đáp ứng các điều kiện khác về lai lịch, nhân thân, nơi cư trú… theo quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, tòa án còn có thể xem xét cho người phạm tội được hưởng án treo.

Thực tế xét xử vụ án cho thấy Thùy Tiên có ít nhất 3 tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận tại các điểm b, s, v, Khoản 1 Bộ luật này cùng một số tình tiết ghi nhận tại Khoản 2. Do đó, nếu chỉ xét đơn thuần dưới góc độ pháp lý, tòa án có cơ sở để xem xét tuyên phạt bị cáo mức phạt dưới khung quy định hoặc thậm chí cho hưởng án treo”, luật sư phân tích.

Xét theo các căn cứ pháp lý, với khung hình phạt mà Tiên bị truy tố theo Khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015, tòa án có thể áp dụng các hình phạt khác nhau cho bị cáo gồm: Phạt tiền 100-500 triệu đồng; Tuyên phạt với hình phạt dưới khung hình phạt bị truy tố là phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm (khoản 1 Điều 198); Phạt tù nhưng cho hưởng án treo (trường hợp mức án dưới 3 năm) và Phạt tù theo khung hình phạt là 1-5 năm.

Việc xem xét tuyên phạt tùy thuộc quan điểm của HĐXX, đánh giá về tính chất hành vi, mức độ ảnh hưởng và hậu quả của bị cáo gây ra đối với xã hội.