Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hầu tòa ngày 19/11

Theo kế hoạch, ngày 19/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Các bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, Thùy Tiên, Quang Linh cùng các đồng phạm và người liên quan đã tự nguyện nộp 9,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (trong đó Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng).

Nhà chức trách cũng phong tỏa 6 tài khoản với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng của Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Các bị cáo được cơ quan công tố ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Riêng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được áp dụng thêm tình tiết người phạm tội có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập hoặc hoạt động xã hội.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, Tuấn Linh, Hằng Du Mục và Quang Linh cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Sau đó, nhóm kêu gọi thêm Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Trong mô hình vận hành, Lê Tuấn Linh giữ chức giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách hồ sơ pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá và livestream bán hàng.

Quang Linh Vlogs lúc bị bắt giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi thống nhất, Công ty Chị Em Rọt chọn sản xuất “kẹo rau củ”, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe. Công ty sau đó hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (trụ sở tại Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công, đóng gói sản phẩm với Công ty Asia Life. Nhóm bị can tiến hành công bố sản phẩm, lập hồ sơ thể hiện kẹo Kera chứa 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá với khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Công ty Chị Em Rọt không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Nhóm cổ đông cũng biết kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này nhấn mạnh mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin và tăng đề kháng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1, nhóm bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả, hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, mang lại doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, với số tiền thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.