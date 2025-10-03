Lũ bủa vây suốt 5 ngày sau bão Bualoi, người quá cố vẫn chưa thể an táng

Nước bủa vây tứ phía suốt nhiều ngày ở Hà Tĩnh sau bão Bualoi (Video: Dương Nguyên - Cẩm Tiên).

Những ngày qua, hàng nghìn hộ dân tại xã Đức Minh (thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã Trường Sơn, Tùng Châu và Liên Minh của huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn ngập chìm trong nước lũ. 89 tuyến đường bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.

Theo lãnh đạo địa phương, cơn bão Bualoi (bão số 10) khi đổ bộ đã khiến khoảng 800 hộ dân xã Đức Minh bị tốc mái. Sau bão, mực nước trên sông La, sông Lam dâng cao khiến nhiều hộ dân chưa thể sửa chữa nhà cửa.

Không còn cách nào khác, một số hộ dân dùng bạt che tạm nơi mái ngói bị tốc, chờ nước lũ rút mới có thể khắc phục.

Lũ rút chậm, nhiều hộ dân ven sông Lam bị ngập sâu trên 2m. Nhiều người dân chia sẻ, đã rất lâu rồi, họ mới trải qua một cơn bão tàn khốc như Bualoi. Sau bão, nước lũ dâng cao lịch sử, hơn 10 năm mới có, cuộc sống người dân đảo lộn.

Gia đình ông Hoàng Quốc Khải (SN 1957), Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu, xã Đức Minh, chịu thiệt hại nặng khi bị tốc mái. Nhiều đồ đạc, tài liệu, hồ sơ bị ướt nhẹp, nắng ráo nhưng nước chưa rút, ông Khải dùng chiếc đò di chuyển và phơi hồ sơ, sổ sách trên một con đò khác của gia đình.

Thóc lúa của người dân ngập chìm trong dòng nước lũ đục ngầu. Họ phải dùng tay mò tìm dưới sân nhà mới vớt được số thóc này lên.

Người dân xã Đức Minh dùng đò di chuyển vượt qua đoạn đường ngập lụt để sinh hoạt, hỗ trợ nhau trong những ngày khó khăn.

Năm ngày qua, lực lượng Công an xã Đức Minh dùng thuyền, xuồng máy để hỗ trợ, tiếp tế từng suất cơm, lương thực, nước uống cho người dân.

Lực lượng công an cũng dùng xuồng để đưa người dân ốm đau đi cấp cứu, hỗ trợ hai gia đình đưa thi thể người quá cố đi hỏa táng.

Theo Công an xã Đức Minh, sau khi hỏa táng, hai gia đình tại xã Đức Minh chưa thể đưa tro cốt của người đã khuất đi chôn cất trong mộ phần vì nghĩa trang ngập nước.

Người dân xã Đức Minh thiếu thốn đủ bề, chưa có nước sạch để dùng. Chính quyền dùng xe vận chuyển từng téc nước sạch đến bờ đê. Một số người dân chèo đò đến các địa điểm này để hứng nước vào bình và đưa về nhà sử dụng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Viết Chiến, Trưởng Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, địa phương này có 12 thôn bị cô lập, chỗ ngập sâu nhất hơn 2m.

"Người dân đang trải qua những ngày khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống. Việc tiếp tế, hỗ trợ của lực lượng công an cũng gặp nhiều khó khăn. Mong rằng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội sẽ hỗ trợ thêm cho địa phương chúng tôi", Trung tá Chiến nói.