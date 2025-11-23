Liên Bỉnh Phát công khai hôn bạn gái hot girl trước 10.000 khán giả

Tối 22/11, diễn viên Liên Bỉnh Phát và bạn gái Ngọc Kayla đến ủng hộ Quốc Thiên trong concert SKYnote 2025: The Reflection diễn ra ở phường An Phú, TPHCM. Đây là lần đầu Liên Bỉnh Phát công khai bạn gái trước đông đảo khán giả.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla có mặt tại concert của Quốc Thiên (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở màn "kiss cam" (chiếu hình ảnh các cặp đôi ngẫu nhiên lên màn hình lớn) trong tiết mục Yêu em rất nhiều, máy quay lia tới khu vực Liên Bỉnh Phát ngồi. Nam diễn viên bật cười, sau đó anh chủ động quay sang hôn má bạn gái.

Khoảnh khắc gây sốt của Liên Bỉnh Phát và bạn gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhận tràng vỗ tay hưởng ứng từ gần 10.000 khán giả có mặt tại đêm nhạc. Hành động bất ngờ từ Liên Bỉnh Phát cũng khiến Ngọc Kayla nở nụ cười hạnh phúc.

Nhiều fan ghi lại màn "kiss cam" của Liên Bỉnh Phát và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong suốt thời gian diễn ra buổi hòa nhạc, Liên Bỉnh Phát cũng có nhiều cử chỉ tình tứ, liên tục nắm tay, ôm, xoa đầu bạn gái. Khán giả nhận xét Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Liên Bỉnh Phát "nhả vía" hạnh phúc cho Quốc Thiên (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần giao lưu, Quốc Thiên bước tới Liên Bỉnh Phát, bày tỏ niềm vui khi đồng nghiệp đến cổ vũ mình. Nam ca sĩ khen chuyện tình của Liên Bỉnh Phát - Ngọc Kayla và "xin vía hạnh phúc" từ cặp đôi.

Đáp lại, Liên Bỉnh Phát tặng cho Quốc Thiên một bông hồng và hóm hỉnh nói: "Hôm nay, không gian đêm nhạc rất lắng đọng, cảm xúc. Tôi muốn để lại cho anh Quốc Thiên "vía may mắn". Đây là bông hồng có 7749 điều ước mà chúng tôi dành cho anh ấy. Hy vọng sau đêm nhạc này, anh sẽ tìm được một nửa, sớm lấy vợ".

Hồi tháng 10, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla công khai chuyện tình cảm sau 6 năm giữ kín (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla hẹn hò 6 năm qua nhưng kín tiếng, hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư. Hồi tháng 10, mối tình của cặp đôi gây chú ý khi Ngọc Kayla xuất hiện ở sân bay đón Liên Bỉnh Phát trở về sau chiến thắng tại giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Kayla cho biết, cô và Liên Bỉnh Phát là mối quan hệ "tri kỷ thấu hiểu, đồng điệu về tâm hồn", luôn chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.

Lý giải về việc giữ kín mối quan hệ trong suốt 6 năm, Ngọc Kayla bộc bạch rằng, đó là sự đồng thuận và tôn trọng không gian cá nhân giữa hai người.

"Chúng tôi đều là những người muốn dồn năng lượng cho công việc và tận hưởng những phút giây bình yên, trọn vẹn của mình mà không bị chi phối bởi những ồn ào bên ngoài", cô tâm sự.