Chủ khách sạn Đà Lạt miễn phí phòng cho du khách mắc kẹt vì mưa lũ

San sẻ yêu thương trong tình cảnh khó khăn

Sáng 20/11, hay tin đèo Mimosa bị “xé đôi” do sạt lở, anh Nguyễn Văn Hải (34 tuổi), chủ một khách sạn tại Đà Lạt, lập tức đăng tải thông báo hỗ trợ trên các hội nhóm du lịch: “Khách sạn mình đang còn phòng trống. Du khách bị kẹt lại Đà Lạt có thể đến ở miễn phí”.

Chỉ sau vài giờ, điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Tính đến tối cùng ngày, khách sạn đã bố trí 11 phòng miễn phí cho những du khách không thể rời Đà Lạt vì mưa lũ. Một số khách lưu trú trước đó cũng được gia hạn phòng mà không phải trả thêm phí.

Nhiều chủ khách sạn thông báo miễn phí phòng cho du khách bị mắc kẹt tại Đà Lạt (Ảnh chụp màn hình).

“Nhiều du khách nghe tin sạt lở, mưa lớn nên lo ngại di chuyển. Không chỉ đèo Mimosa, đèo Khánh Lê, Prenn… và nhiều cung đường khác cũng bị hư hỏng nặng, giao thông bị gián đoạn. Một số khách quê ở Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay nhà cửa và khu vực xung quanh đang ngập lụt, buộc họ phải ở lại Đà Lạt chờ tình hình ổn định”, anh Hải chia sẻ.

Cùng thời điểm, nhiều khách đặt phòng từ trước cũng đã chủ động xin dời lịch. Anh Hải liền đồng ý và hoàn lại tiền cọc cho những trường hợp có nhu cầu, với mong muốn hỗ trợ tối đa cho du khách trong giai đoạn khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hải bày tỏ việc san sẻ trong tình cảnh khó khăn là điều nên làm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hưởng ứng tinh thần tương trợ, anh Trịnh Hải Hà (38 tuổi), chủ một khu lưu trú khác ở Đà Lạt, cũng thông báo miễn phí phòng cho du khách bị kẹt. Đến nay, khu lưu trú của anh đã đón khoảng 12 khách đến ở miễn phí cho tới khi giao thông được khôi phục, tình hình ổn định trở lại.

“Đợt này Đà Lạt vắng khách, phòng trống khá nhiều nên việc hỗ trợ là điều đầu tiên nên làm. Một số du khách chia sẻ họ phải rời khách sạn cũ vì không được gia hạn lưu trú. Khi thấy thông báo của tôi, họ lập tức liên hệ và may mắn tìm được chỗ ở an toàn”, anh Hà nói.

Cùng tinh thần đó, chị Đinh Thùy, chủ một khách sạn tại Đà Lạt, đã hoàn 100% tiền cọc cho những khách buộc phải hủy phòng vì lý do bất khả kháng. Hành động của chị khiến nhiều khách cảm kích, thậm chí có người từ chối nhận lại tiền, họ muốn bảo lưu tiền cọc và sẽ quay trở lại khi thời tiết thuận lợi.

Chị Đinh Thùy chụp ảnh cùng du khách lưu trú tại khách sạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tuần trước, một đoàn khách dự định lên Đà Lạt tham dự giải chạy bộ đã hủy chuyến vì thời tiết xấu. Không ai mong muốn tình huống này, nên tôi sẵn sàng hoàn cọc cho cả đoàn. Mặt bằng kinh doanh khách sạn là của gia đình, chi phí không quá áp lực nên tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ khách trong giai đoạn khó khăn này”, chị Thùy chia sẻ.

Cùng gắng gượng vượt qua thử thách

Anh Nguyễn Văn Hải cho biết anh chưa từng chứng kiến thời tiết tại Đà Lạt thất thường với những trận mưa kéo dài như năm nay.

“Mọi năm, từ cuối tháng 10 trở đi, thời tiết tại Đà Lạt thường đẹp và ít mưa hơn. Tuy nhiên, năm nay mưa kéo dài nhiều ngày gây ngập cục bộ ở một số nơi và ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như hoạt động du lịch. Những người kinh doanh dịch vụ lưu trú, giải trí, du lịch như chúng tôi đều bị tác động vì lượng khách giảm mạnh”, anh Hải nói.

Để vượt qua giai đoạn kinh doanh khó khăn, anh Hải và đội ngũ đã tìm nhiều giải pháp nhằm giữ chân khách hàng. Chẳng hạn như khi khách có việc đột xuất và không thể nhận phòng đúng lịch, anh Hải luôn hỗ trợ bảo lưu tiền cọc và cho phép dời lịch đến bất cứ thời điểm nào phù hợp.

Anh Trịnh Hải Hà chia sẻ anh đã kinh doanh dịch vụ lưu trú hơn 7 năm. Trong giai đoạn Covid-19, cơ sở của anh hầu như không có nguồn thu, mọi chi phí vận hành đều gây áp lực lớn. Anh phải xoay xở nhiều cách để duy trì hoạt động và vượt qua thời điểm ấy.

Anh Trịnh Hải Hà là chủ một khu dịch vụ lưu trú tại Đà Lạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đại dịch, hoạt động kinh doanh của anh Hà tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do tình hình kinh tế chung khiến lượng khách giảm đáng kể so với trước. Tuy vậy, anh vẫn giữ sự lạc quan vì cơ sở của anh luôn nhận được nhóm khách quen tin tưởng và ủng hộ.

“Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn những khách hàng trung thành. Chính sự ủng hộ của họ đã giúp tôi có thể duy trì cơ sở mà mình đã dành nhiều tâm sức. Vì vậy, khi khách gặp khó khăn, tôi luôn muốn chia sẻ với họ, giống như cách họ đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt nhiều năm qua”, anh Hà tâm sự.