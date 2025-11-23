Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách đánh đồng hương tử vong ở TPHCM

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nomura Kazuya (33 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 5/11/2023, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch và thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM, để lưu trú.

Bị can Nomura Kazuya bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh minh họa bằng AI).

Tối 5/1/2024, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro tranh cãi về chuyện dọn vệ sinh phòng. Lời qua tiếng lại căng thẳng và xảy ra đánh nhau, nam bị can dùng chảo đánh vào người bị hại.

Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đều bị thương, mắt ông Nagata chảy máu, họ cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng ngủ.

Ngày 7/1/2024, cả 2 trả phòng và rời khỏi căn hộ. Khi ông Nagata Yuijro vừa ra khỏi thang máy thì ngã ngửa ra sàn và tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại trường và mời Nomura Kazuya về trụ sở làm việc.

Theo kết luận giám định, Nagata Yuijro chết do đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm đa chấn thương phần mềm rải rác toàn thân.

Về trách nhiệm dân sự, phía đại diện ông Nagata Yuijro đã yêu cầu bồi thường 50 triệu Yên Nhật (tương đương 9 tỷ đồng).