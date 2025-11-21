Những người được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu trong năm 2026

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trên, tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 57 tuổi.

Tuy nhiên, có những trường hợp người lao động được nghỉ hưu sớm 5-10 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định trên. Những trường hợp này được quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Người lao động được nghỉ hưu sớm trong nhiều trường hợp (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH, cách tính mức lương hưu hằng tháng có sự khác nhau giữa lao động nam và lao động nữ.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 1%.

Điều 66 Luật BHXH cũng quy định mức lương hưu hằng tháng đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động (những trường hợp này quy định tại Điều 65) được tính theo cách trên nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì bị giảm 2%.

Như vậy, đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật BHXH thì lương hưu không bị trừ tỷ lệ mức hưởng 2% cho mỗi năm nghỉ sớm như trên.

Cụ thể là những trường hợp sau: