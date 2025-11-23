Myanamar đột kích hang ổ lừa đảo, bắt gần 1.600 người nước ngoài (Ảnh: AFP).

Báo Global New Light of Myanmar dẫn thống kê mới của chính quyền Myanamar cho hay, 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar đã bị bắt giữ từ ngày 18/11 đến 22/11 trong các cuộc đột kích vào trung tâm cờ bạc và lừa đảo Shwe Kokko.

“Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu tín hiệu Starlink, 21 bộ định tuyến và một lượng lớn vật tư công nghiệp được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến”, báo này cho biết.

Theo Global New Light of Myanmar, chỉ riêng trong ngày 22/11 đã có 223 người bị cáo buộc tiến hành lừa đảo và cờ bạc trực tuyến tại Shwe Kokko bị bắt giữ, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Video do truyền thông địa phương công bố cho thấy một xe lu nghiền nát hàng trăm màn hình máy tính được xếp thành hàng, nằm cạnh đống điện thoại di động đã bị phá hủy tại khu phức hợp Shwe Kokko hôm 22/11.

Các “nhà máy” lừa đảo quy mô lớn đã mọc lên như nấm tại các khu vực biên giới của Myanmar, tập trung các đối tượng chuyên lừa đảo người dùng Internet thông qua các chiêu trò tình cảm và làm ăn, với giá trị lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Giới chức Myanmar từ lâu đã bị cáo buộc làm ngơ khi ngành công nghiệp bất hợp pháp này phát triển, nhưng kể từ tháng 2, chính quyền đã tuyên truyền mạnh mẽ chiến dịch trấn áp.

Sau khi một cuộc điều tra của AFP hồi tháng 10 cho thấy các bộ thu của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã được lắp đặt hàng loạt tại các khu phức hợp lừa đảo, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk cho biết họ đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink tại khu vực gần các trung tâm lừa đảo bị nghi ngờ ở Myanmar.

Các trung tâm lừa đảo, nơi tập trung hàng nghìn công nhân tự nguyện cũng như những người bị buôn bán từ nước ngoài, đã nở rộ ở các vùng biên giới lỏng lẻo của Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021 châm ngòi cho nội chiến trong nước.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, nạn nhân của các vụ lừa đảo ở riêng khu vực Đông Nam và Đông Á đã bị lừa mất tới 37 tỷ USD vào năm 2023, thiệt hại toàn cầu có khả năng lớn hơn nhiều.