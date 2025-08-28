Những người thợ áo cam căng mình dựng cột, nối đường dây sau bão Kajiki

Những người thợ áo vàng căng mình dựng cột, nối dây sau bão Kajiki (Video: Hoàng Lam).

Theo thống kê của Công ty Điện lực Nghệ An, ảnh hưởng của bão Kajiki khiến 148/178 đường dây, 6.440/7.963 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến 890.598/1.095.811 khách hàng. 709 cột điện trung áp và hạ áp bị đổ, gãy, 149 cột bị nghiêng, sạt lở, rạn nứt.

Ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động nhân lực, thành lập các tổ xung kích để khắc phục hậu quả, sớm cung cấp điện lại cho khách hàng.

Công nhân điện lực đu người trên cột tìm mối nối đường dây bị đứt trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, Nghệ An.

Tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ, hệ thống điện chung với đường dây viễn thông, khiến việc khắc phục sự cố điện do bão khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phòng An toàn, Công ty Điện lực Nghệ An, lực lượng xung kích của ngành điện bước vào nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão Kajiki với tinh thần quyết tâm cao.

"Anh em ăn trưa tại chỗ để tiết kiệm thời gian, ăn xong, nghỉ ngơi một chút là bắt tay vào việc luôn. Các tổ xung kích cũng làm việc đến tận khuya, để sớm khắc phục xong sự cố đường dây, sớm cấp lại điện cho người dân", ông Hùng thông tin.

Bên cạnh lực lượng xung kích, Công ty Điện lực Nghệ An còn có sự hỗ trợ của lực lượng từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong việc khắc phục hậu quả bão Kajiki đối với hệ thống điện.

Trong ảnh là công nhân điện lực và cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An gia cố cột điện bị gãy trên đường Phan Bội Châu, phường Vinh Hưng.

Các sự cố về hệ thống truyền tải điện được gia cố tạm thời để cấp lại điện cho người dân sinh hoạt, kinh doanh sau bão. Những cột điện này sẽ được ngành điện thay thế trong thời gian tới.

Nữ công nhân Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra các hộp công tơ trước khi đấu nối lại hệ thống điện sinh hoạt cho người dân sau bão.

Trước những thiệt hại nặng nề về lưới điện do bão Kajiki gây ra, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chi viện hơn 220 cán bộ, công nhân viên, thành lập 7 đội xung kích từ các Công ty Điện lực: Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La, Hưng Yên chi viện cho Nghệ An.

Trong ảnh là đội xung kích Công ty Điện lực Hải Phòng khắc phục sự cố điện tại tuyến đường Trần Phú, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hải Phòng, cho biết đơn vị đã điều động 26 cán bộ, công nhân viên, cùng trang thiết bị, chia làm 2 tổ để hỗ trợ ngành điện Nghệ An khắc phục sự cố do bão Kajiki.

"Năm ngoái, khi bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng, chúng tôi đã nhận được sự chi viện, hỗ trợ hiệu quả của nhiều đơn vị, trong đó có Công ty Điện lực Nghệ An. Anh em vào đây, với tâm thế sẵn sàng vượt khó khăn, vất vả, để cùng ngành điện khắc phục hậu quả, sớm cấp lại điện cho khách hàng phục vụ sản xuất, sinh hoạt", ông Thắng thông tin.

Chiều 27/8, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã có mặt tại Nghệ An, đánh giá tình hình thiệt hại và động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão Kajiki.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh ghi nhận tinh thần làm việc không quản ngày đêm, mưa nắng của các lực lượng xung kích, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để sớm cấp điện trở lại cho bà con. Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao tiến độ hoàn tất khôi phục lưới điện trên địa bàn Nghệ An trước 28/8.

Lực lượng xung kích ngành điện tranh thủ ăn trưa tại điểm khắc phục sự cố để tiết kiệm thời gian, đảm bảo tiến độ khắc phục hệ thống lưới điện.

Đến 17h ngày 27/8, ngành điện đã khôi phục được 75 đường dây, 4.031 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 558.715 khách hàng.

Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, cho biết đơn vị và các lực lượng xung kích của các công ty thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc và lực lượng quân sự địa phương đang hết sức nỗ lực để đến ngày 30/8, cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh.