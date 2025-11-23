Thực hiện mô hình kinh tế “3 trong 1”, nông dân thu bộn tiền

Ông Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi, trú tại thôn 3, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đang sở hữu mô hình trồng trọt kết hợp nuôi ong đem lại hiệu quả kinh tế cao ở địa phương.

Trên khoảnh đồi rộng hơn 1ha của gia đình, ông Thanh chia diện tích thành ba khu vực để thuận tiện canh tác. Một phần trồng đào cảnh, phần khác trồng cây ăn quả. Riêng phần dưới những tán cây ăn quả, ông tận dụng để nuôi ong mật.

Ông Thanh có nguồn thu nhập ổn định từ trồng đào, trồng cây ăn quả và nuôi ong (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhờ cách bố trí hợp lý, mô hình kinh tế “3 trong 1” giúp gia đình ông Thanh có nguồn thu quanh năm. “Mùa hè tôi bán quả, đông đến tôi bán mật ong, xuân về tôi bán đào trưng Tết. Mỗi năm, sau khi trừ hết chi phí sản xuất, tiền thuê nhân công, tôi có lãi khoảng 320 triệu đồng”, ông Thanh hồ hởi nói.

Ông Thanh cho biết khoảnh đồi ông đang canh tác là phần đất do bố mẹ để lại. Những năm đầu, ông tập trung trồng đào nhưng hiệu quả kinh tế không đạt như kỳ vọng.

Nhận thấy khu vườn rộng, lại nằm gần núi Nưa, nơi có nhiều loài hoa tự nhiên - ông nảy ra ý tưởng trồng thêm cây ăn quả và nuôi ong. Ban đầu, ông thử nuôi vài đàn ong. Thấy ong phát triển tốt, cho mật đều, ông quyết định đầu tư nghiêm túc.

“Để đảm bảo đàn ong có không gian yên tĩnh, phát triển đều, tôi đặt thùng nuôi ong dưới tán cây ăn quả, tránh khu vực vườn đào vốn thu hoạch nhộn nhịp vào dịp Tết”, ông Thanh chia sẻ.

Đa phần diện tích vườn được ông sử dụng để trồng đào (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Thanh cho hay, mỗi năm, tiền bán đào và bán quả mang lại cho gia đình khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là nguồn thu phụ, còn nguồn thu chính của cả gia đình lại đến từ nghề nuôi ong.

Với bản tính chăm chỉ, ham học hỏi, hai vợ chồng ông Thanh dần đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc ong và lựa chọn thời điểm quay mật. Nhờ đó, sản lượng mật của gia đình luôn ổn định qua các năm.

“Mật ong bán rất chạy, nhiều năm tôi không đủ mật để giao cho khách. Năm ngoái, tôi quay được gần 1.000 lít mật ong, bán với giá từ 220.000 đến 250.000 đồng/lít, sau khi trừ chi phí thu về khoảng 200 triệu đồng”, ông cho biết.

Ngoài bán mật, ông Thanh còn nhân ong giống để cung cấp cho người dân trong vùng, giúp nhiều hộ có cơ hội bắt đầu nghề nuôi ong. “Nghề nuôi ong không quá vất vả, chi phí đầu tư thấp mà hiệu quả kinh tế cao. Chỉ cần nắm vững kỹ thuật, chăm chỉ theo dõi đàn ong, ai cũng có thể làm và có thu nhập khá”, ông Thanh chia sẻ.

Những thùng nuôi ong được ông bố trí hợp lý dưới những tán cây ăn quả (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Kim Duy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Ninh, cho biết mô hình “3 trong 1” của ông Thanh là sự kết hợp hài hòa giữa trồng đào cảnh, trồng cây ăn quả và nuôi ong mật.

“Ba loại hình sản xuất trên cùng diện tích giúp tận dụng tối đa đất đai, đồng thời bổ trợ lẫn nhau. Cây đào và cây ăn quả giữ ẩm cho đất, tạo bóng mát và cung cấp nguồn hoa cho đàn ong. Ngược lại, ong giúp tăng thụ phấn, nâng cao năng suất cây trồng”, ông Duy phân tích.

Tại xã Tân Ninh hiện có khoảng 20 hộ áp dụng mô hình tương tự. Các mô hình này không chỉ mang lại thu nhập, tạo việc làm mà còn thân thiện môi trường và góp phần gìn giữ cảnh quan đồi núi quê hương. Đây được xem là hướng phát triển linh hoạt, bền vững, mở ra triển vọng tăng thu nhập cho người dân địa phương.