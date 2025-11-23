"Cứu" ô tô, xe máy ở Nha Trang sau lũ rút

Ba ngày trước, mưa lớn kết hợp lũ đổ về khiến nhiều ô tô ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng cho người dân. Trong ảnh là hàng loạt xe đậu gần khu vực siêu thị Go, phường Tây Nha Trang, chìm nghỉm trong nước lũ.

Hiện nước đã rút, các chủ phương tiện thuê xe cẩu đưa ô tô bị ngập về xưởng sửa chữa để kiểm tra và thay thế những bộ phận hư hỏng.

Bên trong khoang ca pô của một ô tô bị ngập nặng tại Nha Trang bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Anh N.X.H. (48 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang), chia sẻ: “Nghe báo mưa lũ lớn, tôi lo xe bị ngập nên đưa ô tô đến gửi tại siêu thị Go, vì khu vực này trước nay chưa từng xảy ra ngập lụt. Không ngờ nước dâng hơn 1,5m, khiến xe bị ngập và hư hỏng nghiêm trọng”.

Một ô tô gầm cao nhưng vẫn bị nước lũ dâng gần lút nóc khi đậu trên đường 19 Tháng 5, phường Tây Nha Trang.

Nhiều rác thải và lá cây bên trong khoang ca pô sau khi ô tô bị ngập nước.

Anh Nguyễn Thanh Long, trú phường Tây Nha Trang cho biết hiện các xưởng sửa ô tô ở Nha Trang đã quá tải, nên nhiều chủ xe phải tìm nơi nhận xe rồi cẩu phương tiện đến để thợ kiểm tra.

"Sau khi kiểm tra xong, mình mới làm việc với đơn vị bảo hiểm để tính toán mức bồi thường, hỗ trợ", anh Long nói.

Nội thất phủ đầy bùn và ố vàng của một xe taxi đỗ gần siêu thị Go, bị ngập nước trong đợt mưa lũ lịch sử ở Khánh Hòa.

Một ô tô bị ngập, đã tìm được nơi sửa chữa và đang đưa lên xe cứu hộ rời khỏi khu vực siêu thị Go.

Nhiều “xế hộp” ngập nước, hư hỏng đã và đang được đưa đến một cửa hàng ô tô trên đường 23 Tháng 10.

Bên trong hầm siêu thị Go vẫn ngập sâu, các đơn vị dùng máy bơm hút nước ra ngoài để cứu tài sản và phương tiện đỗ bên trong.

Bên cạnh ô tô, nhiều xe máy ở Nha Trang cũng bị ngập nước, hư hỏng.

Do các tiệm sửa xe ở phường Tây Nha Trang quá tải, nhiều xe máy được vận chuyển bằng xe lôi sang phường lân cận để khắc phục hư hỏng.

Nhiều xe máy phủ bùn được chuyển đến tiệm sửa xe ở phường Bắc Nha Trang.

Điểm sửa xe máy miễn phí cho các phương tiện bị ngập bởi lũ lụt trên đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang.

Chủ nhà số 477 đường 2 Tháng 4 chia sẻ: “Thấy bà con bị thiệt hại, anh em tôi góp sức sửa xe miễn phí. Chúng tôi làm việc từ 8h đến 18h hằng ngày, ai bị hư xe do lũ cứ đem đến đây, chúng tôi sẽ sửa miễn phí”.