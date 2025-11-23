Đội tuyển Campuchia nhập tịch 9 cầu thủ, lộ tham vọng ở AFF Cup 2026

Cầu thủ mới nhất được nhập tịch Campuchia là tiền vệ Alisher Mirzaev (gốc Uzbekistan). Cầu thủ 29 tuổi này được thông báo có năm thứ 6 sinh sống ở xứ sở chùa tháp.

Sau khi có quốc tịch Campuchia, Alisher Mirzaev nhanh chóng được giới thiệu khoác áo đội tuyển Campuchia trong thời gian tới.

Tiền vệ Alisher Mirzaev, cầu thủ nhập tịch mới nhất của Campuchia (Ảnh: ASEAN Football).

Điều đáng chú ý, bóng đá Campuchia hiện sở hữu một loạt cầu thủ nhập tịch mà họ có thể gọi lên đội tuyển quốc gia bất cứ lúc nào.

Danh sách này có 3 cầu thủ gốc Nhật Bản, gồm trung vệ Hikaru Mizuno (34 tuổi, 1m78, CLB Svay Rieng), Takaki Ose (30 tuổi, 1m82, CLB BG Pathum United của Thái Lan), tiền vệ Yudai Ogawa (29 tuổi, cao 1m73, CLB Phnom Penh Crown).

Một cầu thủ gốc Nam Phi là trung vệ Faeez Khan, thường được gọi là Kan Mo (33 tuổi, 1m78, CLB Visakha). Một cầu thủ gốc Mỹ là tiền vệ Nick Taylor (27 tuổi, 1m78, CLB PT Prachuap, Thái Lan). Một cầu thủ gốc Colombia là tiền đạo Andreas Nieto (29 tuổi, 1m76, CLB Bhayangkara, Indonesia).

Trung vệ gốc Nam Phi Kan Mo (4) của đội tuyển Campuchia (Ảnh: Nam Anh).

Một cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà là tiền đạo Abdel Coulibaly (32 tuổi, 1m79, CLB Angkor Tiger) và một cầu thủ gốc Cameroon là tiền đạo Privat Mbarga (33 tuổi, 1m68, CLB Dewa United, Indonesia).

Với lực lượng cầu thủ nhập tịch đông đảo nói trên, có thể thấy đội tuyển Campuchia muốn ngay lập tức cải thiện thành tích của mình. Mục tiêu gần nhất của đội bóng xứ sở chùa tháp sẽ là AFF Cup 2026, được tổ chức vào tháng 8 năm sau.

Do đội tuyển Campuchia không hiện diện tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, nên đội bóng xứ sở chùa tháp có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á sau đây khoảng 8 tháng.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất năm 2024, đội tuyển Campuchia từng gây bất ngờ rất lớn khi cầm hòa cựu vô địch Malaysia 2-2, chỉ thua sát nút hai cựu vô địch khác là Singapore (1-2) và Thái Lan (2-3). Thế nên, tại AFF Cup 2026, đội tuyển Campuchia còn muốn làm nhiều hơn thế, với dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo mà họ đang sở hữu.