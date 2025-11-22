Tăng cường dạy nghề miễn phí cho lao động nghèo

Phạm vi của lồng ghép về giới được thể hiện trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và thực hiện, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành.

Trong đó, nguyên Trưởng khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Nguyễn Trọng Tiến cho biết, vấn đề bình đẳng giới là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển và giảm nghèo nhằm cho phép tất cả mọi người – cả phụ nữ và nam giới – thoát khỏi đói nghèo và nâng cao mức sống.

Bình đẳng giới có mối quan hệ mật thiết với nạn đói nghèo và không chỉ riêng vấn đề đói nghèo của phụ nữ. Bất bình đẳng vừa là nguyên nhân của tình trạng đói nghèo, lạc hậu, vừa là rào cản chính đối với phát triển bền vững. Cuối cùng, điều này gây tác động tiêu cực tới mọi thành viên trong xã hội và các thiệt hại khác.

Theo TS Nguyễn Trọng Tiến, xã hội có mức bình đẳng giới càng cao thì thành quả tăng trưởng kinh tế càng phục vụ tốt cho công tác giảm nghèo.

Liên quan đến lồng ghép giới trong triển khai mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo, hàng năm có hơn 1 triệu lượt người nghèo được khám chữa bệnh, trong đó có trên 50% chủ hộ nghèo là nữ được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh miễn phí.

Về chính sách tín dụng cho người nghèo, theo ông Nguyễn Trọng Tiến, thông qua việc tiếp cận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn giúp cho số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên cơ sở thành lập các nhóm, tổ phụ nữ vay vốn tiết kiệm tại cộng đồng và phụ nữ nghèo được vay vốn từ các nguồn khác.

Bộ Nội vụ tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững cho công chức cấp xã (Ảnh: Minh Tâm).

Bên cạnh đó, dự án khuyến nông - lâm - ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo. Số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tham gia các lớp khuyến nông, các mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do Hội phụ nữ các cấp phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức.

Về dự án dạy nghề cho người nghèo, TS Nguyễn Trọng Tiến cho rằng, việc tăng cường lao động nghèo được dạy nghề miễn phí, trong đó nâng cao số lượng là lao động nữ và đẩy mạnh việc tìm được việc làm, tự tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập để giảm nghèo.

Dự án dạy nghề cho lao động nghèo (trong đó có tỷ lệ phụ nữ nghèo) cần được các địa phương coi là hướng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đẩy mạnh phong trào hội viên giúp nhau làm ăn, xóa đói giảm nghèo, đã xây dựng và nhân rộng mô hình “tiết kiệm tín dụng’’ với hình thức tự nguyện góp vốn và lồng ghép với nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Đồng thời, các dự án ưu tiên cho hộ phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" đã xây dựng được mô hình “cá nhân giúp cá nhân, nhóm, tổ, chi hội đăng ký giúp đỡ cho hộ phụ nữ nghèo vượt nghèo“.

Liên quan đến chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, ông Nguyễn Trọng Tiến đề nghị cần nâng cao tỷ lệ học sinh nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ sách giáo khoa, trong đó cần chú trọng tỷ lệ học sinh nữ trong các gia đình hộ nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp nhằm giúp cho các em có điều kiện để tham gia học tập đầy đủ hơn, góp phần giải quyết nạn mù chữ đặc biệt là đối với các trẻ em gái.

TS Nguyễn Trọng Tiến cũng đề nghị ưu tiên giúp phụ nữ chủ hộ nghèo là chị em góa bụa, chồng ốm đau, không có sức lao động và thường là những hộ khó khăn nhất trong số các hộ nghèo.

Trong chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, cần ưu tiên giúp hộ nghèo do phụ nữ nghèo làm chủ hộ, nắm nhu cầu và lập kế hoạch giúp đỡ cụ thể với nhiều hình thức vốn, giống, ngày công, kiến thức...