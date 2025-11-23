Cục Điện ảnh: Hồ sơ dự Oscar của “Mưa đỏ” được chuẩn bị nghiêm ngặt

Vào tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã phê duyệt lựa chọn Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền là tác phẩm đại diện Việt Nam tham dự giải Oscar lần thứ 98.

Đến ngày 21/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách các tác phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chí để bước vào vòng bình chọn chính thức ở 3 hạng mục: Phim tài liệu, Phim hoạt hình và Phim truyện quốc tế.

Trong danh sách hạng mục Phim truyện quốc tế năm nay, Mưa đỏ góp mặt cùng 85 bộ phim từ nhiều nền điện ảnh khác nhau, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các quốc gia đang phát triển tại đấu trường Oscar.

Phim "Mưa đỏ" tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử Oscar 2026 (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp).

Theo Cục Điện ảnh, hồ sơ gửi AMPAS năm nay được chuẩn bị với tinh thần chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ quy trình của Viện Hàn lâm.

Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam bắt đầu bằng việc rà soát danh sách các tác phẩm phát hành trong nước, đối chiếu các quy định của giải thưởng và đánh giá giá trị nghệ thuật, yếu tố văn hóa cũng như khả năng đại diện quốc gia.

Mưa đỏ đáp ứng đầy đủ tiêu chí, được hội đồng đánh giá cao về tính chân thực, chiều sâu tác phẩm và mức độ lan tỏa đến khán giả trong nước.

Sau khi chọn phim, Cục Điện ảnh tiến hành chuẩn bị toàn bộ tài liệu theo yêu cầu của AMPAS: Bản đăng ký chính thức, các giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu, bản phim với tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, phụ đề và bản dịch thoại sang tiếng Anh, ảnh phim, poster, hồ sơ giới thiệu...

Tất cả tài liệu này được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm đúng định dạng, đúng chuẩn quốc tế và tuân thủ mọi yêu cầu của giải thưởng.

Bản phim chính thức của Mưa đỏ được xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật dành riêng cho Oscar và được tải lên hệ thống Academy Screening Room - nền tảng trực tuyến phục vụ việc xem, chấm và bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm.

Trong suốt quá trình này, Cục Điện ảnh thường xuyên trao đổi với bộ phận quốc tế của AMPAS để cập nhật tình trạng hồ sơ và kịp thời điều chỉnh những chi tiết kỹ thuật cần thiết, đảm bảo tác phẩm hoàn toàn hợp lệ trước khi được xét duyệt.

Năm nay, khu vực Đông Nam Á có sự hiện diện đáng kể với 4 bộ phim từ Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Các tác phẩm gồm Sore: A Wife from the Future, Pavane for an Infant, Magellan và Stranger Eyes cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ của các nền điện ảnh trong khu vực.

Đại diện Thái Lan không góp mặt trong danh sách chính thức năm nay. Việc Mưa đỏ xuất hiện trong danh sách 86 phim của AMPAS không chỉ mang ý nghĩa cho riêng bộ phim, mà còn giúp nâng tầm hình ảnh khu vực Đông Nam Á tại mùa giải Oscar.

Đây là bước tiến quan trọng của điện ảnh Việt Nam tại sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới, đồng thời đánh dấu sự chuẩn bị công phu, nghiêm ngặt của cơ quan điện ảnh trong nước trong suốt quá trình làm hồ sơ dự giải.

Theo kế hoạch của AMPAS, vòng bỏ phiếu sơ bộ để chọn ra danh sách rút gọn Top 15 phim ở hạng mục Phim quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 8/12 đến ngày 12/12.

Danh sách này sẽ được công bố vào ngày 16/12. Sau đó, đề cử chính thức của Oscar lần thứ 98 sẽ được công bố vào ngày 22/1/2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Với quy mô tái hiện lớn, dàn diễn viên đông đảo và cách kể chuyện giàu cảm xúc, bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật nhất năm.

Một cảnh trong "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp).

Khi công chiếu đúng dịp Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ tạo nên cơn sốt phòng vé, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng và trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ hình ảnh chân thực, âm nhạc giàu cảm xúc và nhịp phim mạnh mẽ, khiến câu chuyện lịch sử chạm tới khán giả nhiều thế hệ.

Cục Điện ảnh Việt Nam khẳng định việc Mưa đỏ xuất hiện trong danh sách 86 phim năm nay cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm hội nhập của điện ảnh nước nhà.

Đây là dấu hiệu tích cực không chỉ đối với đội ngũ thực hiện phim, mà còn với toàn ngành trong nỗ lực quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Sự hiện diện của Mưa đỏ tại vòng đầu tiên của Oscar 2026 là bước đệm quan trọng để điện ảnh Việt từng bước tiến sâu hơn vào các sân chơi quốc tế lớn.