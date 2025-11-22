Thủ tục chốt sổ hưởng lương hưu cho lao động bị nợ tiền bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng đóng, nhằm làm căn cứ điều chỉnh hoặc giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các đơn vị xác nhận thời gian tham gia đối với người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Theo đó, chính sách được áp dụng đối với người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2024 và thuộc một trong các trường hợp: đã có quyết định tuyên bố phá sản; đang làm thủ tục phá sản, giải thể; bị cơ quan thuế xác định ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Người lao động được xem xét giải quyết nếu bị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội trước 1/7/2024 và đang thuộc một trong các diện: bảo lưu thời gian đóng; tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện; đang hưởng hưu trí; đã hưởng chế độ tử tuất (thân nhân người lao động); đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Căn cứ để xác định thời gian làm việc của người lao động trong giai đoạn doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng gồm: mức tiền lương đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội; thời gian chưa được xác nhận đóng; tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất qua từng thời kỳ (bao gồm cả thời gian nghỉ thai sản được tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Người lao động hoặc thân nhân (nếu người lao động đã qua đời) có thể nộp hồ sơ tại bảo hiểm xã hội tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công, qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua bưu điện. Hồ sơ gồm tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đối chiếu hồ sơ với dữ liệu đang quản lý và xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm người lao động nghỉ việc. Nếu thông tin không trùng khớp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả hồ sơ kèm hướng dẫn bổ sung.

Trường hợp người lao động không có dữ liệu và cũng không có hồ sơ lưu tại bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ hồ sơ người lao động cung cấp để lập danh sách, báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo xử lý.

Với các trường hợp đủ điều kiện, cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn tất xác nhận thời gian đóng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh lại quá trình đóng của người lao động, đơn vị xử lý không quá 45 ngày. Trường hợp không đủ điều kiện xác nhận, cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp người lao động không có trong dữ liệu và hồ sơ lưu tại đơn vị, bảo hiểm xã hội tỉnh phải báo cáo UBND tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc để xin ý kiến chỉ đạo.