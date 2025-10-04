Bộ Nội vụ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 8801/BNV-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ.

Công văn được ban hành nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Công điện số 176/CĐ-TTg và 178/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng do bão Bualoi gây ra, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn, đồng thời chia sẻ với những đau thương, mất mát và khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các vùng bị thiên tai.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 176/CĐ-TTg và 178/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực vào công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Thủ tướng yêu cầu phải huy động lực lượng với tinh thần khẩn trương nhất để tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích và mất liên lạc, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu nạn. Đặc biệt, công tác cứu chữa miễn phí cho người bị thương phải được ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 8801/BNV-VP, Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung các Công điện số 176/CĐ-TTg và 178/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng cũng quán triệt tiếp tục thực hiện khẩn trương và nghiêm túc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền, đồng thời kịp thời báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Bộ những vấn đề vượt thẩm quyền để có phương án chỉ đạo kịp thời.

Người đứng đầu ngành Nội vụ yêu cầu tăng cường phối hợp chủ động với các bộ, ngành và địa phương liên quan để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Đồng thời, các đơn vị cần báo cáo ngay về Văn phòng Bộ các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ có thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng do hậu quả của bão lũ nếu có.